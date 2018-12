Le premier ministre visite des membres des Forces armées canadiennes au Mali





OTTAWA, le 22 déc. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau est de retour aujourd'hui après une visite de Noël à la base des Forces armées canadiennes (FAC) au Mali. Durant sa visite, le premier ministre a rencontré les Canadiens en uniforme qui ont été déployés dans le cadre de cette opération de paix des Nations Unies (opération PRESENCE). Il les a remerciés de leur engagement, de leur dévouement et de leur sacrifice en cette période des Fêtes.

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, et le chef d'état-major de la défense, le général Jonathan Vance, ont accompagné le premier ministre lors de sa visite chez les membres des FAC. Ceux-ci ont été déployés au Mali pour une période de 12 mois afin d'appuyer la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Au camp canadien, le premier ministre a pu voir de ses propres yeux la contribution du Canada à la mission, à savoir les opérations menées à l'aide des hélicoptères CH-147F Chinook et CH-146 Griffon. Ces opérations fournissent des services d'évacuation médicale pour assurer la protection des forces des Nations Unies, ainsi que des services de transport et un soutien logistique dont l'Organisation a grandement besoin.

Le premier ministre a indiqué que les FAC ont gagné énormément de respect pour leurs contributions à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde, une tradition qui se poursuit aujourd'hui au Mali.

De plus, le premier ministre Trudeau a rencontré le premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, et souligné la relation bilatérale de longue date entre les deux pays. Les deux dirigeants ont aussi discuté des efforts déployés par le Mali pour améliorer la sécurité, les droits de la personne et la gouvernance.

En plus de l'opération de paix actuelle, le Canada apporte d'autres contributions pour appuyer la mission des Nations Unies au Mali, y compris des officiers d'état-major, des policiers civils et un soutien financier.

Citation

« J'ai été honoré de rencontrer les membres des FAC déployés dans le cadre de cette opération de paix vitale des Nations Unies. J'ai vu de mes propres yeux les contributions qu'ils apportent au Mali. Toute la population canadienne peut être fière de la façon dont ils représentent leur pays et travaillent avec nos partenaires afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans la région. Nous les remercions, ainsi que tous les membres des FAC déployés, pour le travail et les sacrifices qu'ils font au service de leur pays, loin de leur famille, pendant la période des Fêtes. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit de la première visite bilatérale au Mali effectuée par un premier ministre canadien.

effectuée par un premier ministre canadien. La force opérationnelle aérienne comprend trois hélicoptères Chinook (deux en service et un de rechange), qui fournissent des services d'évacuation médicale et de transport, ainsi que cinq hélicoptères Griffon (quatre en service et un de rechange), qui servent d'escortes armées et qui sont utilisés pour exécuter des tâches défensives

La force opérationnelle aérienne fournit des services d'évacuation médicale en zone avancée, des ressources de transport et un soutien logistique à la MINUSMA sur le terrain.

La contribution des FAC s'inscrit dans une approche intégrée et pangouvernementale qui consiste à honorer la promesse canadienne d'accroître son soutien aux opérations de paix des Nations Unies et d'aider les Nations Unies à relever les défis auxquels font face ses missions dans le monde.

