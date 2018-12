La Caisse et SURA annoncent un partenariat stratégique régional pour l'Amérique latine





MEDELLÍN, Colombie et MONTRÉAL, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par la Caisse d'une participation minoritaire stratégique dans SURA Asset Management (SURA AM), une filiale de Grupo SURA, et une des plus grandes institutions financières d'Amérique latine, comptant 135 G$ US en actifs sous gestion. CDPQ acquerra la participation de Bancolombia et Grupo Wiese dans SURA AM pour une valeur de 247 M$ US, à la suite de l'approbation réglementaire de la transaction.

SURA AM offre des services financiers à près de 20 millions de clients au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Chili, au Salvador et en Uruguay. Ce nouvel investissement et ce partenariat stratégique rehaussé permettront à SURA AM de poursuivre sa stratégie de croissance durable dans les secteurs de l'investissement, de l'épargne et de la gestion des caisses de retraite en Amérique latine.

Cette transaction représente une nouvelle étape dans la relation entre Grupo SURA, une des plus grandes sociétés de portefeuille internationales en Colombie, et la Caisse, un investisseur institutionnel mondial de premier plan comptant près de 235 G$ US en actifs sous gestion. Depuis 2015, les deux sociétés ont investi conjointement dans des projets d'infrastructures au Mexique par l'entremise d'une plateforme locale et ont participé au financement d'autres projets d'infrastructures en Colombie.

« Grupo SURA est un de nos partenaires les plus stratégiques en Amérique latine. Ensemble, nous avons réalisé des investissements importants par l'entremise de plateformes innovantes en infrastructures axées sur la croissance durable à long terme. Cette transaction renforce notre partenariat avec Grupo SURA et accroît notre présence dans un des secteurs les plus prometteurs en Colombie, celui des services financiers. Cette transaction porte le total de nos investissements au pays à 1 G$ US en 2018, » a affirmé Michael Sabia, président et chef de la direction, à la Caisse.

Grâce à sa population active qui cotise de plus en plus aux caisses de retraite et à la consolidation de sa classe moyenne, l'Amérique latine devient une région où le potentiel de croissance des services financiers s'accroit significativement. Elle présente d'intéressantes perspectives à long terme aux sociétés offrant des solutions d'épargne et d'investissement telles que SURA AM.

« SURA AM et sa société mère, Grupo SURA, estiment qu'un partenariat de long terme avec la Caisse, un investisseur institutionnel partageant sa vision, permettra d'échanger des idées et des stratégies dans le secteur de la gestion d'actifs et de collaborer dans l'évaluation d'occasions de croissance dans la région, » a ajouté David Bojanini, chef de la direction de Grupo SURA. « Cette transaction démontre la reconnaissance croissante au niveau international de SURA AM en tant que chef de file en gestion d'actifs en Amérique latine, » a conclu Ignacio Calle Cuartas, chef de la direction de SURA AM.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à près de 235 G$ US au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE GRUPO SURA

Grupo de Inversiones Suramericana, société mère de Grupo Empresarial SURA, est une société basée en Amérique latine dont le titre est négocié à la bourse des valeurs de Colombie (Bolsa de Valores de Colombia - BVC) et qui est enregistrée au programme ADR - niveau l aux États-Unis. Il s'agit de la seule société du secteur des services financiers divers en Amérique latine inscrite au Dow Jones Sustainability World Index, qui reconnaît les sociétés qui se démarquent sur la scène mondiale pour leurs meilleures pratiques en ce qui concerne les questions économiques, environnementales et sociales. Les investissements de Grupo SURA sont axés sur les secteurs des services financiers. La société compte également des investissements industriels, principalement dans les secteurs des aliments transformés, du ciment, de l'énergie et des infrastructures.

À PROPOS DE SURA ASSET MANAGEMENT

SURA Asset Management est une société d'Amérique latine qui oeuvre dans les secteurs des caisses de retraite, de l'épargne, et de l'investissement et qui exerce ses activités au Mexique, au Pérou, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Salvador. Il s'agit d'une filiale de Grupo SURA qui compte également d'autres actionnaires minoritaires, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec. En date de septembre 2018, SURA Asset Management compte 135 G$ US en actifs sous gestion pour 19,6 millions de clients.

