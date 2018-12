L'arbitre rend sa décision sur le différend entre WestJet, Swoop et l'ALPA concernant la première convention collective des pilotes





CALGARY, le 21 déc. 2018 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu la décision de l'arbitre William Kaplan à l'égard d'un différend entre elle, Swoop et l'Association des pilotes de lignes aériennes (ALPA).

La décision arbitrale, à laquelle toutes les parties doivent se plier, fait suite aux négociations médiatisées et aux audiences formelles qui ont été tenues depuis mai 2018. Elle fixe les modalités de la première convention collective, y compris toutes les conditions d'emploi qui étaient en suspens pour les pilotes de WestJet et de Swoop.

« La décision d'aujourd'hui permettra à WestJet de prospérer, d'exploiter une entreprise viable et de faire face à la concurrence efficacement dans le cadre d'exploitation actuel, a affirmé Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. La conclusion de cette première convention nous permet maintenant de centrer notre attention sur l'arrivée du premier appareil Boeing 787 Dreamliner de WestJet et sur la transition vers un transporteur en réseau d'envergure mondiale. J'ai hâte de travailler en collaboration avec nos pilotes pour assurer notre réussite à l'échelle internationale dans l'avenir. »

L'ALPA représente environ 1 600 pilotes de WestJet et de Swoop, ce nombre excluant les pilotes de WestJet Encore. Ces derniers sont représentés par une unité de négociation distincte de l'ALPA, qui négocie actuellement une convention collective avec la société.

WestJet rencontrera les dirigeants de l'ALPA au début de janvier 2019 pour examiner la décision et travailler en vue d'établir une convention collective définitive. En raison de l'étendue et de la complexité du travail requis, le transporteur aérien ne fera aucun autre commentaire pour le moment. WestJet demeure résolue à travailler directement avec les représentants des pilotes. Les détails de la convention collective seront communiqués lorsqu'elle sera finalisée.

