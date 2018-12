Pages Jaunes annonce la ratification d'une nouvelle convention collective avec ses représentants des ventes de la Colombie-Britannique





MONTRÉAL, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) («?Pages Jaunes?» ou la «?Compagnie?») annonce aujourd'hui que ses représentants des ventes en Colombie-Britannique ont ratifié une nouvelle convention collective d'une durée de 3 ans.

«?Nous sommes ravis du soutien manifesté par nos collègues de la Colombie-Britannique lors de la ratification d'une nouvelle convention collection d'une durée de trois ans», a déclaré David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes. «Notre nouvelle entente en Colombie-Britannique s'aligne sur nos récentes ententes au Québec et en Alberta et donne à la Compagnie une nouvelle flexibilité importante pour opérer sur notre marché hautement concurrentiel. Cela nous permet de récompenser de manière appropriée notre équipe de vente exceptionnelle pour d'excellentes performances en termes de génération de revenus rentables. C'est une autre étage importante dans l'obtention de résultats positifs maximaux pour notre Compagnie partout au Canada.»

