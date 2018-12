Le rythme cardiaque d'un enfant fait pulser les lumières de Noël à Londres pour aider l'organisation caritative Tiny Tickers





Seven Dials, carrefour de rues commerçantes de Londres, situé au coeur du West End, va célébrer les lumières de Noël d'une manière particulière, pendant ce mois de décembre.

Les lumières, généralement statiques, sont reliées au moniteur cardiaque de Billy, un patient cardiaque âgé de 2 ans, à l'aide d'une nouvelle technologie innovante, afin de clignoter au rythme des battements de son coeur.

Cette action a pour but d'aider à faire la lumière sur le triste sort des bébés et des enfants qui ne peuvent pas célébrer Noël en raison de graves pathologies cardiaques.

Tiny Tickers, une petite organisation caritative qui est vouée à améliorer la détection, les soins et le traitement des bébés atteints de maladies cardiaques graves, tient à souligner que pendant que tout le monde admire les lumières de Noël, de nombreux bébés et jeunes enfants vivent un Noël très différent, dans un hôpital où ils attendent une opération à coeur ouvert ou s'en remettent.

Le jeune Billy s'est vu diagnostiquer une transposition des gros vaisseaux (TGV) lors de l'examen des 20 semaines de grossesse de sa mère. La TGV est une malformation où les deux principaux vaisseaux sanguins qui partent de la base du coeur sont inversement placés et elle touche un bébé sur 10 000. Après une opération traumatique de 13 heures qu'il a subie quand il n'avait que sept jours, Billy a effectué de vrais pas de géants.

La maman de Billy a commenté le déclenchement de cette action : « Noël est censé être la période la plus heureuse de l'année, mais on oublie facilement que de nombreuses familles traversent des moments très difficiles et qu'elles n'ont pas la chance de passer les fêtes ensemble ».

« Je tenais vraiment à m'investir dans cette idée parce qu'il est primordial de continuer à élever la voix et à sensibiliser les gens aux maladies cardiaques et à la très grande répercussion que celles-ci ont sur les familles.

« Nous bénéficions heureusement d'un soutien formidable de la part d'organisations caritatives comme Tiny Tickers, mais le financement n'apparaît pas par un coup de baguette magique : il repose sur les dons du public. J'espère donc que cette action va encourager les gens à faire des dons, même si ce n'est qu'un petit montant. »

Billy est né le 9 mai 2016 et a subi une intervention chirurgicale cardiaque le 16 mai 2016

Un bébé sur 125 nés au Royaume-Uni souffre d'une malformation cardiaque

1 000 bébés quittent les hôpitaux du Royaume-Uni chaque année avec une maladie cardiaque non détectée

L'organisation caritative Tiny Tickers appelle les gens à donner le « cadeau de l'espoir » à un enfant malade en faisant un don à Noël

