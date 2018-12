Callidus commente la demande introductive d'instance déposée par l'ancienne Bluberi et Gerald Duhamel





TORONTO, le 21 déc. 2018 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la « Société ») (TSX:CBL) a commenté aujourd'hui une demande introductive d'instance récemment déposée au nom de la société anciennement appelée Bluberi Gaming Technologies Inc. (« ancienne Bluberi »), de son ancien président, Gerald Duhamel, et des fiducies familiales de M. Duhamel. Cette demande, déposée auprès de la Cour supérieure du Québec (Chambre civile) le 7 novembre 2018, et signifiée à Callidus le 19 décembre 2018, réclame des dommages-intérêts d'une somme globale d'environ 228 millions de dollars CA aux parties, notamment Callidus et certains de ses dirigeants et administrateurs. Les dommages-intérêts constituent le seul redressement réclamé.

Callidus et les autres défendeurs estiment que les allégations avancées par l'ancienne Bluberi et son responsable, M. Duhamel, sont entièrement fallacieuses et sans fondement. De plus, la capacité juridique de l'ancienne Bluberi (qui s'est placée sous la protection des tribunaux en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies) et de M. Duhamel de présenter la demande sans avoir consulté ou obtenu l'approbation des créanciers de l'ancienne Bluberi constitue l'une des nombreuses questions récemment entendues par la Cour d'appel du Québec et prises en délibéré.

Si la demande est autorisée par les créanciers de l'ancienne Bluberi et/ou par le tribunal, Callidus a l'intention de la contester énergiquement et de demander son rejet anticipé.

Callidus Capital Corporation

