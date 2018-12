Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires à la protection de l'habitat essentiel du caribou boréal





OTTAWA, le 21 déc. 2018 /CNW/ - Le caribou boréal est une espèce emblématique que l'on retrouve dans l'ensemble de la forêt boréale du Canada et dans neuf de nos provinces et territoires. Pour de nombreux peuples autochtones, cette espèce revêt une grande importance sociale et culturelle. Le caribou boréal est désigné « menacé » en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), et sa protection et son rétablissement représentent l'un des plus grands défis de conservation du Canada, un défi à l'égard duquel nous devons faire front commun.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé la publication du deuxième rapport sur les mesures prises pour protéger l'habitat essentiel du caribou boréal, tel qu'exigé par l'article 63 de la LEP. Les mesures visant à appuyer la conservation du caribou boréal se sont accrues au Canada en raison des efforts déployés par de nombreux intervenants, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux. Au cours des derniers mois, nous avons observé une hausse des engagements, des investissements, de la planification et des activités sur le terrain visant à favoriser la survie et le rétablissement du caribou boréal. Cependant, des lacunes dans la protection de l'habitat essentiel de l'espèce sont encore présentes partout au pays, et il faut continuer à faire des progrès.

Des progrès ont été réalisés dans la négociation d'accords de conservation avec les provinces et les territoires afin d'accélérer l'élaboration de plans par aire de répartition et de prendre des mesures de rétablissement supplémentaires sur le terrain. Un accord de conservation préliminaire a été conclu avec la Saskatchewan pour faire progresser la conservation du caribou dans l'ensemble de la province. Nous continuons de travailler avec toutes les provinces et tous les territoires concernés afin d'appuyer les mesures de protection du caribou boréal et de son habitat.

Au cours de la dernière année, ECCC a entrepris un certain nombre d'initiatives importantes sous le régime de la LEP liées au caribou boréal, ce qui montre que la ministre est déterminée à appliquer la loi et à assurer le rétablissement de l'espèce. Un des éléments clés du projet d'arrêté visant à protéger l'habitat essentiel sur le territoire domanial est qu'il assure la protection de l'habitat essentiel du caribou boréal dans l'aire protégée autochtone d'Edéhzhíe en collaboration avec les Premières Nations du Dehcho, qui couvre une superficie de plus de 14 000 kilomètres carrés de forêt boréale et de terres humides.

Un tout autre niveau de collaboration sera nécessaire si l'on veut réaliser des progrès importants dans le rétablissement du caribou boréal. L'investissement historique pour la nature contenu dans le budget de 2018 mobilise les Canadiens afin de conserver la nature et de protéger notre patrimoine naturel et culturel pour les générations à venir. Par exemple, des investissements destinés à des groupes multipartites ont permis de proposer des approches novatrices pour assurer la protection et le rétablissement du caribou. Ces groupes, auxquels siègent des représentants gouvernementaux, des peuples autochtones, de l'industrie et d'autres intervenants, visent à accélérer les mesures collaboratives sur le terrain dans des secteurs clés partout au Canada, afin d'harmoniser leurs travaux avec les efforts pertinents de rétablissement déployés par les provinces, y compris les plans par aire de répartition.

« Nous sommes heureux de l'élan dont profite la protection du caribou boréal au Canada, et nous continuerons de travailler avec tous nos partenaires à la protection et au rétablissement de cette espèce emblématique. Il est essentiel d'unir nos efforts pour réellement protéger cet important patrimoine naturel et culturel pour nos enfants et nos petits-enfants. En doublant la superficie d'aires naturelles protégées au Canada, nos terres, nos océans, nos espèces sauvages et nos collectivités se porteront mieux. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le caribou boréal a été désigné « menacé » en 2003, et un programme de rétablissement le concernant a été publié en 2012.

un programme de rétablissement le concernant a été publié en 2012. Au titre de l'article 63 de la LEP, des rapports doivent être produits lorsqu'une partie de l'habitat essentiel n'est pas protégée et doivent être publiés à des intervalles de 180 jours jusqu'à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation en tant qu'habitat essentiel soit révoquée.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a fait un investissement historique pour la nature grâce à la création du Fonds de la nature du Canada ; un investissement de 1,35 milliard de dollars dans les paysages sauvages du Canada et la biodiversité qui s'y trouve, y compris les espèces sauvages comme le caribou boréal.

