Message de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada aux membres des Forces armées canadiennes





OTTAWA, le 21 déc. 2018 /CNW/ - La période des Fêtes, c'est l'occasion de célébrer, de prendre un temps d'arrêt, de faire un retour sur ce qui s'est passé et de se préparer à la nouvelle année. Pour la plupart d'entre nous, c'est aussi l'occasion de renouer avec des êtres chers, mais je sais très bien que pour vous - membres des Forces armées canadiennes et de notre service extérieur qui êtes postés à l'étranger - de telles retrouvailles ne sont pas toujours possibles. Vous qui servez dans ces fonctions - ainsi que les membres de votre famille et vos proches - faites des sacrifices considérables pour notre pays et je vous en suis très reconnaissante.

Durant la dernière année, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs d'entre vous dans le cadre d'événements organisés ici au Canada et ailleurs. Je suis montée à bord d'un sous-marin de la marine au large d'Esquimalt. J'ai rencontré des membres des Rangers à Iqaluit. J'ai assisté au spectacle de clôture de la 48e saison des Snowbirds à la base de la 15e Escadre Moose Jaw. J'ai rencontré les équipes des 402e et 435e Escadrons à la 17e Escadre à Winnipeg. J'ai rendu visite aux militaires qui appuient les opérations UNIFIER et REASSURANCE en Ukraine et en Lettonie. Et sans compter les nombreuses cérémonies où j'ai eu la chance de vous honorer. J'ai aussi rendu hommage aux anciens combattants, et je me suis rendue en Belgique pour souligner le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres.

En plus de rencontrer nos militaires, j'ai été reçue et appuyée de manière exceptionnelle par des membres du service extérieur du Canada durant nos visites en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Vous m'avez impressionnée par votre expertise, votre professionnalisme et votre engagement. La diplomatie est indispensable dans ce monde complexe et en constante évolution qui est le nôtre, et je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous faites pour le Canada.

Les membres de nos forces militaires et de notre corps diplomatique sont le visage du Canada à l'étranger et tous les Canadiens sont reconnaissants d'être servis par des gens aussi talentueux et dévoués que vous. Votre travail est essentiel. Vous avez toute notre gratitude.

Meilleurs voeux pour 2019 à vous et à vos proches.

Julie Payette

