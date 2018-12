Le Château publie ses résultats du troisième trimestre





Augmentation de 1,3 % des ventes des magasins comparables

MONTRÉAL, 21 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Château Inc. (TSX-CROISSANCE : CTU) a annoncé aujourd'hui que le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre clos le 27 octobre 2018 s'est élevé à 45,1 millions de dollars comparativement à 48,7 millions de dollars pour le troisième trimestre clos le 28 octobre 2017, soit une baisse de 7,3 %, avec 27 magasins de moins. Les ventes des magasins comparables, y compris les ventes en ligne, ont augmenté de 1,3 % au troisième trimestre par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, alors que les ventes des magasins réguliers comparables ont progressé de 1,2 % et celles des magasins-entrepôts comparables, de 2,4 % (voir les mesures non conformes aux PCGR ci-après).

Le BAIIA ajusté (voir les mesures non conformes aux PCGR ci-après) pour le troisième trimestre de 2018 s'est établi à (2,1) millions de dollars, comparativement à (2,5) millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'amélioration de 400 000 $ du BAIIA ajusté au cours du troisième trimestre est imputable à la baisse des charges de vente et d'administration de 1,6 million de dollars, contrebalancée en partie par la diminution de la marge brute de 1,2 million de dollars. La baisse des charges de vente et d'administration s'explique principalement par la réduction des charges d'exploitation des magasins, attribuable essentiellement à la fermeture de magasins. La diminution de 1,2 million de dollars de la marge brute s'explique par un recul de 7,3 % du chiffre d'affaires global au troisième trimestre, contrebalancé en partie par la hausse du pourcentage de la marge brute, lequel est passé de 63,8 % en 2017 à 66,3 %.

La perte nette pour le troisième trimestre clos le 27 octobre 2018 a été de 6,7 millions de dollars, ou (0,22) $ l'action, comparativement à une perte nette de 7,1 millions de dollars, ou (0,24) $ l'action, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Résultats pour la période de neuf mois

Le chiffre d'affaires pour les neuf mois clos le 27 octobre 2018 a baissé de 6,0 % pour se fixer à 139,5 millions de dollars, en regard de 148,4 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, avec 27 magasins de moins. Les ventes des magasins comparables, y compris les ventes en ligne, ont augmenté de 2,2 %, comparativement à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, alors que les ventes des magasins réguliers comparables ont progressé de 1,8 % et celles des magasins-entrepôts comparables, de 4,6 %.

Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 27 octobre 2018 s'est établi à (3,9) millions de dollars, comparativement à (7,1) millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'amélioration de 3,2 millions de dollars du BAIIA ajusté au cours des neuf premiers mois de 2018 est imputable à la réduction de 7,5 millions de dollars des charges de vente et d'administration, contrebalancée par la baisse de 4,3 millions de dollars de la marge brute. La baisse des charges de vente et d'administration s'explique principalement par la réduction des charges d'exploitation des magasins, attribuable essentiellement à la fermeture de magasins. La baisse de 4,3 millions de dollars de la marge brute s'explique par la diminution du chiffre d'affaires global de 6,0 % aux neuf premiers mois de 2018, compensée en partie par la hausse du pourcentage de la marge brute, lequel est passé de 64,9 % en 2017 à 65,9 %.

Pour la période de neuf mois close le 27 octobre 2018, la perte nette s'est établie à 17,7 millions de dollars, ou (0,59) $ l'action, en regard d'une perte nette de 21,0 millions de dollars, ou (0,70) $ l'action, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au cours des neuf premiers mois de 2018, la Société a rénové deux magasins et, comme prévu, a fermé 17 magasins non rentables. Au 27 octobre 2018, la Société exploitait 143 magasins (y compris 24 magasins-entrepôts), comparativement à 170 magasins (y compris 47 magasins-entrepôts) au 28 octobre 2017. La superficie totale du réseau de Le Château au 27 octobre 2018 s'établissait à 807 000 pieds carrés (y compris 210 000 pieds carrés pour les magasins-entrepôts), contre 946 000 pieds carrés (y compris 333 000 pieds carrés pour les magasins-entrepôts) au 28 octobre 2017. La Société prévoit fermer quatre autres magasins d'ici la fin de 2018, de sorte que le processus d'optimisation de notre réseau de magasins, dont la mise en oeuvre a commencé il y a trois ans, sera presque achevé.

Quatrième trimestre de 2018

Pour les sept premières semaines closes le 15 décembre 2018, le total des ventes au détail a diminué de 10,3 %, comparativement au total des ventes au détail de la période correspondante de l'exercice précédent, avec 27 magasins en moins. Les ventes des magasins comparables, y compris les ventes en ligne, ont diminué de 3,6 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, alors que les ventes des magasins réguliers comparables ont reculé de 3,1 % et celles des magasins-entrepôts comparables, de 6,5 %.

Profil

Chef de file au Canada, Le Château est un fabricant et détaillant spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 143 magasins bien situés partout au Canada ainsi qu'une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.

Mesures non conformes aux PCGR

En plus d'offrir des renseignements sur des mesures du résultat selon les IFRS, ce communiqué de presse présente le BAIIA ajusté comme mesure supplémentaire du résultat, lequel est défini comme le résultat avant intérêts, impôt sur le résultat, amortissement, sortie du bilan et dépréciation d'immobilisations corporelles et incorporelles, et désactualisation des actions privilégiées de premier rang, série 1 (le « BAIIA ajusté »). Le BAIIA ajusté est présenté dans le but d'aider les lecteurs à établir la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie des activités d'exploitation et d'acquitter ses charges financières. Il s'agit également d'un indicateur généralement utilisé aux fins d'évaluation pour des sociétés ouvertes de notre secteur.

Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat avant impôt sur le résultat figurant dans les états du résultat net consolidés résumés intermédiaires non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 27 octobre 2018 et le 28 octobre 2017 :

(non audité) Pour les trois mois clos les Pour les neuf mois clos les (en milliers de dollars canadiens) 27 octobre 2018

28 octobre 2017

27 octobre 2018

28 octobre 2017

Résultat avant impôt sur le résultat (6 708 ) $ (7 121 ) $ (17 663 ) $ (20 961 ) $ Amortissement 2 039 2 473 6 553 8 123 Sortie du bilan et dépréciation nette d'immobilisations corporelles et incorporelles 156 198 272 682 Frais financiers 1 688 1 352 4 873 4 138 Désactualisation des actions privilégiées de premier rang, série 1 702 573 2 047 948 BAIIA ajusté (2 123 ) $ (2 525 ) $ (3 918 ) $ (7 070 ) $

La Société présente également les ventes des magasins comparables, qui sont définies comme le chiffre d'affaires généré par des magasins qui sont ouverts depuis au moins un an sur une base de semaines comparables. Les ventes en ligne sont incluses dans les ventes des magasins comparables.

Le tableau suivant présente un rapprochement des ventes des magasins comparables et du chiffre d'affaires total figurant dans les états du résultat net consolidés résumés intermédiaires non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 27 octobre 2018 et le 28 octobre 2017 :

(non audité) Pour les trois mois clos les Pour les neuf mois clos les (en milliers de dollars canadiens) 27 octobre 2018 28 octobre 2017 27 octobre 2018 28 octobre 2017 Ventes des magasins comparables ? magasins réguliers 37 857 $ 37 424 $ 115 698 $ 113 664 $ Ventes des magasins comparables ? magasins-entrepôts 6 089 5 949 19 901 19 031 Total des ventes des magasins comparables 43 946 43 373 135 599 132 695 Ventes des magasins non comparables 1 153 5 303 3 897 15 702 Chiffre d'affaires total 45 099 $ 48 676 $ 139 496 $ 148 397 $

Les mesures énoncées précédemment n'ont pas de sens normalisé selon les IFRS, et elles peuvent donc ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entreprises.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l'environnement dans lequel elle évolue, qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les prévisions de la Société. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. De fait, un certain nombre de facteurs peuvent intervenir et faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés aux présentes, facteurs qui sont également évoqués dans d'autres documents publics de la Société. Donc, les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l'exige.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles comprennent notamment : la capacité de la Société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives commerciales et la mesure dans laquelle ces initiatives seront aussi fructueuses que prévu; les risques d'illiquidité; les conditions de concurrence dans le secteur dans lequel la Société exerce ses activités; la variation des dépenses de consommation; la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux affaires; le caractère saisonnier et les conditions météorologiques; les changements dans les relations qu'entretient la Société avec ses fournisseurs; le renouvellement des contrats de location; la sécurité des technologies de l'information et la perte des données sur les clients; les variations des cours de change; les fluctuations des taux d'intérêt et les modifications des lois, règles et règlements applicables à la Société. Rien ne garantit que la Société pourra de nouveau emprunter des montants suffisants pour répondre à ses besoins ou qu'elle pourra le faire à des conditions acceptables, ou que les actionnaires exerçant le contrôle fourniront du financement additionnel. La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur nos résultats.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 27 octobre 2018 sont disponibles en ligne, à l'adresse www.sedar.com.

Pour plus d'informations

Emilia Di Raddo, CPA, CA, présidente, 514 738-7000

Johnny Del Ciancio, CPA, CA, vice-président, Finances, 514 738-7000

MaisonBrison : Pierre Boucher, 514 731-0000

Source : Le Château Inc.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS (non audité)

(en milliers de dollars canadiens) Au

27 octobre 2018 Au

28 octobre 2017 Au

27 janvier 2018 ACTIF Actif courant Trésorerie 1 278 $ 677 $ - $ Créances clients 1 050 866 957 Impôt remboursable 389 389 449 Stocks 93 395 95 377 89 911 Charges payées d'avance 1 976 1 606 1 747 Total de l'actif courant 98 088 98 915 93 064 Dépôts 485 621 485 Immobilisations corporelles 23 374 29 588 27 052 Immobilisations incorporelles 1 981 2 555 2 434 123 928 $ 131 679 $ 123 035 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (INSUFFISANCE) Passif courant Dette bancaire - $ - $ 261 $ Tranche courante de la facilité de crédit 11 418 15 636 6 322 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 18 447 16 338 17 342 Produits différés 2 549 2 507 2 842 Tranche courante de la provision pour contrats déficitaires 340 703 576 Total du passif courant 32 754 35 184 27 343 Facilité de crédit 44 294 30 373 32 221 Dette à long terme 29 484 30 463 30 518 Provision pour contrats déficitaires 20 961 924 Crédits différés au titre des contrats de location 6 791 7 384 7 111 Actions privilégiées de premier rang, série 1 24 884 24 130 24 718 Total du passif 138 227 128 495 122 835 Capitaux propres (insuffisance) Capital social 47 967 47 967 47 967 Surplus d'apport 14 131 9 572 9 600 Déficit (76 397 ) (54 355 ) (57 367 ) Total des capitaux propres (insuffisance) (14 299 ) 3 184 200 123 928 $ 131 679 $ 123 035 $

AVIS

Les auditeurs indépendants de la Société n'ont pas effectué un examen des états financiers consolidés résumés intermédiaires ci-joints.

ÉTATS DU RÉSULTAT ET DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉS (non audité) Pour les trois mois clos les Pour les neuf mois clos les (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) 27 octobre 2018 28 octobre 2017 27 octobre 2018 28 octobre 2017 Chiffre d'affaires 45 099 $ 48 676 $ 139 496 $ 148 397 $ Coût des ventes et charges Coût des ventes 15 203 17 621 47 523 52 067 Charges de vente 27 109 29 024 81 554 89 277 Charges d'administration 7 105 7 227 21 162 22 928 49 417 53 872 150 239 164 272 Résultat des activités d'exploitation (4 318 ) (5 196 ) (10 743 ) (15 875 ) Frais financiers 1 688 1 352 4 873 4 138 Désactualisation des actions privilégiées de premier rang, série 1 702 573 2 047 948 Résultat avant impôt sur le résultat (6 708 ) (7 121 ) (17 663 ) (20 961 ) Recouvrement d'impôt sur le résultat - - - - Résultat net et résultat global (6 708 ) $ (7 121 ) $ (17 663 ) $ (20 961 ) $ Résultat net par action De base (0,22 ) $ (0,24 ) $ (0,59 ) $ (0,70 ) $ Dilué (0,22 ) (0,24 ) (0,59 ) (0,70 ) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 29 964 29 964 29 964 29 964





ÉTATS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (INSUFFISANCE) CONSOLIDÉS (non audité) Pour les trois mois clos les Pour les neuf mois clos les (en milliers de dollars canadiens) 27 octobre 2018 28 octobre 2017 27 octobre 2018 28 octobre 2017 CAPITAL SOCIAL 47 967 $ 47 967 $ 47 967 $ 47 967 $ SURPLUS D'APPORT Solde au début de la période 14 125 $ 9 529 $ 9 600 $ 9 287 $ Ajustements de transition à l'application de nouvelles normes comptables - - 4 502 - Solde ajusté au début de la période 14 125 9 529 14 102 9 287 Réévaluation de la juste valeur de la dette à long terme - - - 99 Charge de rémunération fondée sur des actions 6 43 29 186 Solde à la fin de la période 14 131 $ 9 572 $ 14 131 $ 9 572 $ DÉFICIT Solde au début de la période (69 689 ) $ (47 234 ) $ (57 367 ) $ (33 394 ) $ Ajustements de transition à l'application de nouvelles normes comptables - - (1 367 ) - Solde ajusté au début de la période (69 689 ) (47 234 ) (58 734 ) (33 394 ) Résultat net (6 708 ) (7 121 ) (17 663 ) (20 961 ) Solde à la fin de la période (76 397 ) $ (54 355 ) $ (76 397 ) $ (54 355 ) $ Total des capitaux propres (insuffisance) (14 299 ) $ 3 184 $ (14 299 ) $ 3 184 $





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(non audité) Pour les trois mois clos les Pour les neuf mois clos les (en milliers de dollars canadiens) 27 octobre 2018 28 octobre 2017 27 octobre 2018 28 octobre 2017 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Résultat net (6 708 ) $ (7 121 ) $ (17 663 ) $ (20 961 ) $ Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets des activités d'exploitation Amortissement 2 039 2 473 6 553 8 123 Sortie du bilan et dépréciation nette d'immobilisations corporelles et incorporelles 156 198 272 682 Amortissement des crédits différés au titre des contrats de location (430 ) (238 ) (1 165 ) (1 211 ) Crédits différés au titre des contrats de location 250 - 845 403 Rémunération fondée sur des actions 6 43 29 186 Provision pour contrats déficitaires (120 ) (235 ) (1 140 ) (546 ) Frais financiers 1 688 1 352 4 873 4 138 Désactualisation des actions privilégiées de premier rang, série 1 702 573 2 047 948 Intérêts payés (1 069 ) (928 ) (3 121 ) (2 195 ) (3 486 ) (3 883 ) (8 470 ) (10 433 ) Variation nette des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation (5 074 ) (2 447 ) (4 427 ) 963 Impôt remboursé - - 240 250 Flux de trésorerie des activités d'exploitation (8 560 ) (6 330 ) (12 657 ) (9 220 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Augmentation de la facilité de crédit 10 706 6 683 16 890 (7 767 ) Coût de financement - (17 ) - (1 023 ) Produit de la dette à long terme - - - 19 500 Flux de trésorerie des activités de financement 10 706 6 666 16 890 10 710 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (697 ) (174 ) (2 694 ) (1 679 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles - - - 600 Flux de trésorerie des activités d'investissement (697 ) (174 ) (2 694 ) (1 079 ) Augmentation de la trésorerie 1 449 162 1 539 411 Trésorerie (dette bancaire) au début de la période (171 ) 515 (261 ) 266 Trésorerie à la fin de la période 1 278 $ 677 $ 1 278 $ 677 $

