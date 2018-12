Un investissement appuie l'art et la culture autochtones





La Thompson Okanagan Tourism Association reçoit une aide financière pour faire la promotion de plus de 200 artisans autochtones grâce à un partenariat entrepreneurial

KELOWNA, BC, le 21 déc. 2018 /CNW/ - Promouvoir l'art et la culture autochtones authentiques favorise la vitalité des collectivités autochtones et l'édification d'une économie plus inclusive. Le tourisme autochtone étant de plus en plus populaire, permettre aux artisans autochtones d'accéder à de nouveaux marchés en expansion favorise la croissance économique et l'entrepreneuriat dans les collectivités, en plus de préserver la culture autochtone pour les générations à venir.

Voilà pourquoi l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral dans l'Indigenous Artisan Trails Initiative (IArt) de la Thompson Okanagan Tourism Association (TOTA). La TOTA recevra 156 000 $ pour lancer un modèle de vente au détail mobile et en ligne en vue de promouvoir l'art et la culture autochtones authentiques des destinations touristiques en Colombie-Britannique.

L'unité de vente au détail mobile amorcera sa tournée sur la Route 97 entre Vernon et Osoyoos, se présentant à des établissements vinicoles, à des festivals et à des évènements touristiques à l'été 2019. En investissant dans des organisations telles que la TOTA, le gouvernement du Canada appuie le travail de plus de 200 artisans, en plus de faire connaître les peuples autochtones de Thompson Okanagan et de créer des débouchés économiques pour ces collectivités.

Faits en bref

La TOTA est une société à but non lucrative régie par la BC Societies Act. Son conseil d'administration élu fait valoir les intérêts des entreprises locales et du tourisme communautaire, travaillant sous la marque Super, Natural British Columbia. Son mandat comprend notamment le développement des destinations et le marketing.

Les boutiques de cadeaux et les galeries d'art du Canada vendent pour plus de 100 millions de dollars en oeuvres d'art autochtones et en cadeaux, mais seulement 20 % est conçu ou fabriqué par des Autochtones au Canada .

vendent pour plus de 100 millions de dollars en oeuvres d'art autochtones et en cadeaux, mais seulement 20 % est conçu ou fabriqué par des Autochtones au . La Route 97 relie les expériences touristiques dans la région de Thompson Okanagan en Colombie-Britannique et dans le centre-nord de l'État de Washington .

Citations

« Aujourd'hui, nous soulignons l'engagement de notre gouvernement à préserver, à revitaliser et à renforcer la langue et la culture autochtones grâce à ce projet de marketing novateur. L'unité artisanale mobile de la TOTA est une façon unique de faire connaître l'histoire autochtone authentique aux Canadiens et aux personnes qui visitent le Canada, tout en édifiant une économie plus inclusive. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« La Thompson Okanagan Tourism Association s'est de nouveau surpassé et a remporté le prestigieux World's Responsible Tourism Award de 2018. Le financement octroyé par l'entremise de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada reconnaît l'utilité de la Thompson Okanagan Tourism Association dans notre région et au sein de notre communauté d'artisans autochtones. Un financement tel que celui-ci contribue à renforcer l'engagement de notre gouvernement à l'égard des arts et de la culture, et je me réjouis à l'idée de voir le magasin de détail Indigenous Artisan Trails à de nombreux évènements qui auront lieu dans nos collectivités."

- Stephen Fuhr, député fédéral de Kelowna--Lake Country

« La Thompson Okanagan Tourism Association (TOTA) croit que l'initiative IArt est non seulement une excellente occasion pour nos collectivités autochtones de raconter leur véritable Interior Salish Story grâce à la danse, la musique et l'interprétation, mais également d'être témoin des retombés économiques de la vente d'oeuvres d'art fabriquées à la main sur place. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Diversification de l'économie de l'Ouest Canada sur ce projet qui, nous en sommes convaincus, procurera des avantages à long terme aux collectivités autochtones de nos régions.

- Glenn Mandziuk, DG, Thompson Okanagan Tourism Association

