Le gouvernement du Canada continue de renforcer le Conseil d'administration de la SCHL





OTTAWA, le 21 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé aujourd'hui que M. Gordon J. Laing se joindra au Conseil d'administration de la SCHL, à compter du 12 décembre 2018, pour un mandat de quatre ans.

M. Laing est le président et premier dirigeant de la compagnie Southwest Properties Limited, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Southwest Properties est un promoteur-constructeur résidentiel et commercial de renom dans le Canada atlantique et le plus important promoteur privé d'immeubles collectifs résidentiels dans la région de Halifax.

M. Laing a été sélectionné au moyen d'un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Il compte plus de 30 années d'expérience en finances qu'il a acquises dans divers secteurs d'activité. Il est comptable professionnel agréé (CPA) et a obtenu en 2006 le titre de Fellow de la Société des comptables en management du Canada. Son nom a figuré à cinq reprises dans la liste des cinquante meilleurs PDG du Canada atlantique et il a été reçu au Temple de la renommée en 2014. (Pour lire la biographie complète de M. Laing, consultez le lien suivant : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/management-and-governance/board-of-directors-and-its-committees.)

Avec les collectivités de tout le pays, la SCHL a joué un rôle important dans la conception de la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, une priorité du gouvernement du Canada qui profitera à des centaines de milliers de familles canadiennes.

M. Laing se joint au Conseil d'administration de la SCHL au moment où la Stratégie nationale sur le logement commence à être mise en oeuvre. La SCHL joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre et l'exécution de la Stratégie nationale sur le logement du Canada, un plan de 40 milliards de dollars sur 10 ans, qui renforcera la classe moyenne, stimulera notre économie et veillera à ce qu'un plus grand nombre de Canadiens à l'échelle du pays aient un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Citation :

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de M. Laing au Conseil d'administration de la SCHL. Il possède une vaste gamme de connaissances et de compétences dans les domaines des finances et de la construction résidentielle qui nous seront extrêmement utiles pour l'exécution de la Stratégie nationale sur le logement du Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

Faits en bref :

Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes?femmes et à refléter la diversité du Canada , afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

