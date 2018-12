Cascades accroît sa souplesse financière avec une facilité de prêt à terme de sept ans





KINGSEY FALLS, QC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (« la Société ») annonce l'augmentation de sa facilité de crédit à environ 1 milliard de dollars canadiens pour intégrer l'ajout d'une facilité de prêt à terme de sept ans de 175 millions de dollars américains. Ce prêt à terme permettra à la Société d'accroître sa souplesse financière et de réduire ses coûts de financement. L'entente est appuyée par le syndicat bancaire actuel de la Société et le prêt à terme est souscrit par CoBank, ACB et American AgCredit, PCA.

Le prêt à terme, qui peut être remboursé à tout moment, servira à rembourser certains emprunts de la Société contractés en vertu de sa facilité de crédit existante. Les engagements et les conditions de la facilité de crédit existante de la Société ne changent pas et aucun actif supplémentaire n'est requis comme garantie.

Allan Hogg, vice-président et chef de la direction financière, a déclaré : « Cette entente accroît notre souplesse financière, réduit nos coûts financiers et appuie nos efforts pour continuer à renforcer notre profil financier. De plus, le terme de sept ans nous assure une sécurité financière sur une plus longue période, sans modifier les conditions et les engagements de notre entente existante. »

Certains énoncés faits dans le présent communiqué, y compris ceux qui se rapportent à des résultats futurs, sont des énoncés prospectifs qui reposent sur les attentes actuelles. L'exactitude de ces énoncés est assujettie à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement des résultats prévus, notamment l'effet de la conjoncture économique générale, l'affaiblissement de la demande des produits de la Société, l'augmentation du coût des matières premières, la fluctuation des prix de vente, l'évolution défavorable de la conjoncture du marché ou du secteur en général et d'autres facteurs énumérés dans les documents que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Fondée en 1964, Cascades oeuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11?000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

