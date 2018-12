Huawei apporte sa solution Wi-Fi Campus sur le circuit urbain de Singapour





Accélérer la connectivité pendant la course nocturne de Singapour

SHENZHEN, Chine, 21 décembre 2018 /PRNewswire/ -- LE GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE SINGAPOUR 2018 SINGAPORE AIRLINES, qui s'est disputé du 14 au 16 septembre, a attiré sa deuxième plus grande participation depuis ses débuts. Alors que plus de 263 000 passionnés de course étaient réunis sur les lieux, le réseau sans fil du site a dû relever un défi de taille pour satisfaire les spectateurs, les acteurs des médias et le personnel sur place qui demandaient tous des communications rapides, assurant une connectivité fluide.

Une meilleure solution Wi-Fi adaptée à tous les cas de figure

Pendant dix ans, les mêmes dispositifs de réseau Wi-Fi ont été utilisés sur le site. Au début de l'année 2018, Singapore GP Pte Ltd (SGP), l'organisateur de la course, a décidé de déployer un nouveau réseau Wi-Fi pour améliorer la connectivité dans le bâtiment du stand de ravitaillement, les bureaux, les suites d'accueil et les zones de divertissement, ainsi que pour apporter une couverture dans les lieux de vie temporaires, dans le but de répondre à la demande sans cesse croissante en termes de réseau haut débit. SGP a également prévu d'améliorer les dispositifs réseau de l'espace média.

Après avoir attentivement passé en revue les produits disponibles, SGP a choisi, pour soutenir l'édition 2018, la solution Wi-Fi Campus de Huawei, qui englobait une prestation de services professionnels d'assistance pendant la durée de la course. La solution Wi-Fi Campus de Huawei a contribué à donner lieu à une large couverture, un haut débit suffisant, un accès à la haute densité et un déploiement rapide.

En s'appuyant sur les exigences physiques du circuit urbain, Huawei a fourni une solution Wi-Fi adaptée à tous les cas de figure, qui a résolu les problèmes de réseau rencontrés précédemment. La solution de Huawei répondait aux exigences de SGP en matière de haute densité, d'accès multi-utilisateurs, de fiabilité, sécurité et environnement, pour offrir aux utilisateurs une expérience réseau Wi-Fi nec plus ultra.

Déployée en plein air, la solution Wi-Fi 802.11ac Wave 2, 2 x 2 entrées multiples, sorties multiples (MIMO) de Huawei prend en charge deux flux spatiaux et est conforme aux protocoles 802.11n et 802.11ac. Les points d'accès (PA) haute densité permettaient un accès gigaoctet aux utilisateurs sans fil et amélioraient très nettement l'expérience de chaque utilisateur. La dorsale du réseau sans fil sécurisé à très haut débit était un réseau câblé qui fournissait une prise en charge continue du réseau et des services connexes. Les commutateurs d'accès à l'alimentation électrique par câble Ethernet (Power over Ethernet, PoE) de Huawei ont simplifié le déploiement et la connectivité des dispositifs câblés. Ces commutateurs PoE fournissent dix liaisons montantes GE qui assurent l'accès et la prise en charge pour des améliorations fluides du haut débit à l'avenir.

Pour les configurations en intérieur à haute densité, la planification avait pour objectifs fondamentaux de minimiser les interférences radio et de maximiser la capacité du réseau. Le circuit urbain de F1 impliquant de nombreuses structures complexes, le choix de l'emplacement, le déploiement et la conception des canaux pour les PA étaient compliqués. La tâche a été simplifiée par le planificateur de réseau local sans fil (WLAN) de Huawei. Grâce à cet outil, même les ingénieurs installateurs peu expérimentés peuvent rapidement établir un calendrier d'installation des dispositifs à partir des schémas de construction. Avec l'aide de son planificateur WLAN intelligent, Huawei a rapidement fourni une solution de déploiement Wi-Fi sur mesure.

Grâce à une planification améliorée du réseau, le réseau Wi-Fi a permis aux passionnés de course d'accéder sans heurt à Internet et de profiter de la course dans les meilleures conditions. Tous les utilisateurs du réseau ont pu se déplacer aisément sur l'intégralité du site. En outre, le réseau a été optimisé afin de garantir un plus haut débit aux personnes se rendant sur la suite d'accueil, ainsi qu'aux professionnels des médias présents sur l'espace média.

Tous les moments de la course sont importants

Le fait que SGP ait opté pour le réseau Wi-Fi Campus de Huawei a garanti un accès sans fil aux téléphones mobiles et aux dispositifs intelligents.

Indépendamment du nombre d'utilisateurs accédant au réseau, le personnel de l'évènement pouvait continuer à travailler efficacement en utilisant le réseau sans fil.

Grâce au réseau sans fil, les journalistes ont pu envoyer leurs articles et leurs photos en temps voulu depuis l'espace média.

Huawei est heureuse d'offrir de meilleurs services d'assistance de grande qualité par le biais de son réseau sans fil pour de futurs évènements passionnants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/singapore-f1-wi-fi-case.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_banner_EEBGHQ175137L&source=ebghmbanner

