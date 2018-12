Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec soutient deux projets d'infrastructures en Mauricie





QUÉBEC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'amélioration des infrastructures municipales de Sainte?Geneviève?de?Batiscan et de Saint?Stanislas en investissant près de 600 000 $ pour le remplacement de conduites d'eau potable et d'eaux usées.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, confirme cette aide financière gouvernementale provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Citations :

« Partout au Québec, notre gouvernement investit afin de donner les moyens aux municipalités d'assurer la pérennité de leurs infrastructures. Je m'engage à travailler de concert avec les divers partenaires municipaux afin de créer des milieux de vie prospères et durables, au bénéfice de la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis fière de cette belle collaboration entre le gouvernement du Québec et ces deux municipalités de la circonscription de Champlain. L'annonce de cet investissement est une très bonne nouvelle pour les citoyens qui pourront bénéficier de meilleurs services publics. »

Sonia Lebel, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Champlain

« Le réinvestissement dans les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées est essentiel au maintien de la qualité des services offerts aux citoyens de Sainte?Geneviève?de?Batiscan. Nous remercions le gouvernement du Québec pour cette précieuse contribution financière. »

Christian Gendron, maire de Sainte?Geneviève?de?Batiscan

« Grâce à la somme octroyée par le gouvernement du Québec, Saint?Stanislas pourra offrir à sa population des infrastructures solides, notamment sous la rue du Moulin qui en avait bien besoin. »

Luc Pellerin, maire de Saint-Stanislas

Faits saillants :

L'aide financière de 598 220 $ provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Un montant de 318 720 $ est accordé à la Municipalité de Sainte?Geneviève?de?Batiscan pour des travaux sur la rue de l'Église. À Saint?Stanislas, l'aide financière de 279 500 $ sera destinée à des travaux sur la rue du Moulin.

accordé à la Municipalité de Sainte?Geneviève?de?Batiscan pour des travaux sur la rue de l'Église. À Saint?Stanislas, l'aide financière de 279 500 $ sera destinée à des travaux sur la rue du Moulin. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 G$ qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

