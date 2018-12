/C O R R E C T I O N de la source -- Scotiabank/





Dans le communiqué "Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia annonce les distributions réinvesties estimatives de fin d'année des Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia", diffusé le 20-déc-2018 par Scotiabank sur le fil de presse Cision, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans les chiffres au troisième colonne. La copie complète et corrigée suit :

Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia annonce les distributions réinvesties estimatives de fin d'année des Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia

TORONTO, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia annonce aujourd'hui les distributions réinvesties estimatives de fin d'année des Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia, qui sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, pour l'année d'imposition 2018. Veuillez noter que ces chiffres ne représentent que des estimations établies selon des renseignements prospectifs datés du 15 décembre 2018. Les distributions finales pourraient différer considérablement.

Il s'agit d'estimations des distributions de revenu net ou de gains en capital non distribués (ou les deux) effectuées en fin d'année. Ces montants seront réinvestis dans des parts supplémentaires des Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia respectifs. Ils ne tiennent pas compte des distributions en espèces du mois de décembre. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées de sorte qu'il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement.

Nous prévoyons annoncer les montants finaux des distributions réinvesties de fin d'année le 28 décembre 2018 ou vers cette date. Les distributions de fin d'année 2018 seront versées le 4 janvier 2019 aux porteurs de parts inscrits le 31 décembre 2018.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties de 2018, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2019. Les porteurs de titres peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.

Voici les distributions réinvesties estimatives par part :

Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia Symbole

boursier (TSX) Distributions

réinvesties

estimatives de fin

d'année par part

($) Portefeuille de FNB d'actions canadiennes stratégiques Scotia SCAD 0,257 Portefeuille de FNB d'actions américaines stratégiques Scotia SUSA 0,210 Portefeuille de FNB d'actions internationales stratégiques Scotia SINT 0,109 Portefeuille de FNB de titres à revenu fixe stratégiques Scotia SFIX 0,000

Énoncés prospectifs

Le présent avis renferme des énoncés prospectifs au sujet des distributions réinvesties de fin d'année des Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia. De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement des estimations figurant dans le présent avis. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence entre les distributions réelles et estimatives d'ici la fin de l'année d'imposition des Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia comprennent, sans s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia, les transactions réalisées dans les Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia, incluant l'achat et la vente de titres, ainsi que les activités de souscription et de rachat.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Portefeuilles de FNB stratégiques Scotia, veuillez vous rendre à https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/centre-de-placements/les-fonds-negocies-en-bourse-scotia.html.

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les placements dans les FNB ne sont pas garantis; la valeur des parts change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia

Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 25 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 octobre 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 97?000 employés et son actif, à 998 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 21 décembre 2018 à 14:29 et diffusé par :