Avis - Un lot de « Système d'entretien de lentilles » et de « Solution polyvalente » de marque Equate est rappelé volontairement en raison d'une erreur d'étiquetage

Problème

Teva Canada rappelle volontairement un lot (Lot 150261) de deux produits en raison d'une erreur d'étiquetage. Bien que l'emballage extérieur du « Système d'entretien de lentille » de marque Equate est étiqueté correctement, la bouteille à l'intérieur de l'emballage est étiquetée de manière erronée comme « Solution polyvalente » de marque Equate. En raison de l'erreur d'étiquetage, l'entreprise rappelle les deux produits ayant une étiquette portant le numéro de lot 150261.

Les bouteilles étiquetées comme Solution polyvalente Equate devraient contenir 0,0001 % m/v de solution désinfectante à base de polyhexanide. Les bouteilles mal étiquetées contiennent le Système d'entretien de lentilles Equate, qui est une solution désinfectante et nettoyante contenant 3,3 % peroxyde d'hydrogène et ne devrait pas être utilisée pour le rinçage. L'erreur d'étiquetage pourrait entraîner un usage non prévu, comme le rinçage des lentilles avant de les mettre. Des effets nuisibles temporaires sur la santé comme le picotement, le brûlement ou l'irritation des yeux peuvent être ressentis et nécessiter un traitement médical.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé le Système d'entretien de lentilles Equate ou la Solution polyvalente Equate portant le numéro de lot 150261.

Produits touchés

Nom de la marque Nom du produit Format Sur la bouteille ou l'emballage extérieur DIN UPC EQUATE SYSTÈME D'ENTRETIEN DE LENTILLES 360 mL Lot 150261 02387638 628915095111 EQUATE SOLUTION POLYVALENTE 355 mL Lot 150261 02291126 628915166156

Le lot visé par le rappel compte 996 bouteilles fabriquées en décembre 2017 et portant la date d'expiration du 5 décembre 2020. Le lot a été distribué au Canada le 20 août 2018.

Ce que vous devez faire

Vérifiez le numéro de lot sur la bouteille ou l'emballage extérieur pour savoir si votre produit est concerné. Si « Lot 150261 » figure sur l'étiquette, cessez d'utiliser le produit et retournez-le au lieu d'achat.

Comme indiqué par Teva Canada , si une sensation de picotement survient après l'insertion des lentilles qui ont été traitées avec le produit, retirez les lentilles immédiatement et rincez-les abondamment à l'eau courant pendant quelques minutes. Si le brûlement ou l'irritation persistent, consultez un praticien des soins oculaires.

, si une sensation de picotement survient après l'insertion des lentilles qui ont été traitées avec le produit, retirez les lentilles immédiatement et rincez-les abondamment à l'eau courant pendant quelques minutes. Si le brûlement ou l'irritation persistent, consultez un praticien des soins oculaires. Si vous avez des questions à propos de ce rappel, communiquez avec Teva Canada par courriel à druginfo@tevacanada.com ou par téléphone (sans frais) au 1-800-268-4127, Option 3.

par courriel à druginfo@tevacanada.com ou par téléphone (sans frais) au 1-800-268-4127, Option 3. Déclarez les effets indésirables associés aux produits ou déposez une plainte à Santé Canada.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille l'efficacité du rappel de l'entreprise. Si d'autres préoccupations de santé étaient rapportées, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens, au besoin.

