Voir le monde sous un angle différent : inauguration d'une nouvelle exposition en plein air dans les cours du marché By, à Ottawa





Une nouvelle exposition nous fait découvrir des paysages à travers l'objectif de sept artistes photographes canadiens

OTTAWA, le 21 déc. 2018 /CNW/ - Il est bien plus agréable de se promener en hiver dans le marché By, à Ottawa, depuis que l'exposition en plein air unique « À travers l'objectif de... Le paysage dans la photographie contemporaine canadienne » est présentée dans les cours Beaux-arts, Maison-de-fer-blanc et Jeanne-d'Arc. On y explore la vision de sept artistes canadiens qui ont immortalisé des paysages nous amenant à réfléchir à notre environnement et à la relation que nous entretenons avec lui.

Les images représentent divers paysages, réels ou imaginaires, et elles révèlent des territoires dépositaires de mémoire et d'histoire. Qu'il s'agisse de l'oeuvre d'inspiration locale « Les plaines LeBreton », de Lorraine Gilbert, ou d'une illustration de la côte Ouest, Parc national de mont Edziza no 2, du photographe primé Edward Burtynsky, chaque image vous transportera et vous fera revisiter votre vision du monde.

Mettant en lumière des reproductions d'ouvrages sélectionnés à même la collection de l'Institut canadien de la photographie, l'exposition en plein air est présentée par Patrimoine canadien, en collaboration avec le Musée des Beaux-arts du Canada, à compter de décembre 2018, et ce, jusqu'en mars 2020.

L'exposition est présentée dans le cadre du programme Art dans la capitale, de Patrimoine canadien, qui a pour but d'accroître la visibilité de l'art public canadien dans l'espace urbain de la région de la capitale du Canada.

« Je suis ravi de découvrir cette toute récente exposition présentée dans le cadre du programme Art dans la capitale. Elle met en lumière les oeuvres de sept photographes canadiens, dont certains jouissent d'une renommée internationale. Notre environnement fait partie intégrante de notre identité. J'invite donc les résidents de la capitale et les visiteurs à prendre le temps de découvrir ces images remarquables, ainsi qu'à s'interroger sur leur signification et leur représentation de l'identité canadienne. »

- L'honorable Pablo Rodriquez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada est heureux de présenter des images de sa collection, et ce, dans un format conçu spécifiquement pour un espace non muséal, dans le cadre de l'exposition " À travers l'objectif de... Le paysage dans la photographie contemporaine canadienne " au marché By. Le Musée éprouve une satisfaction particulière à voir ces photos exposées en plein air, où elles seront appréciées jour et nuit, par tous les temps et par une grande diversité de visiteurs. Nous espérons que cette présentation extérieure éveillera la curiosité du public pour la photographie artistique et la collection de l'Institut et encouragera un grand nombre de visiteurs à venir découvrir les oeuvres admirables présentées ici au Musée. »

- Mme Ann Thomas, conservatrice en chef par intérim, Musée des beaux-arts du Canada

La photographie artistique consiste à modifier ou à bonifier une image photographique en ajoutant de la peinture ou de l'encre ou en ayant recours à la manipulation numérique. Le sujet original est transformé de manière à refléter la vision personnelle de l'artiste photographe.

Les sept artistes canadiens en vedette dans l'exposition sont Lorraine Gilbert, Edward Burtynsky, Holly King, Barbara Spohr, Shelley Niro, Sarah Anne Johnson et Ivan Binet.

