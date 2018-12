La concurrence accrue donne lieu à des forfaits de services mobiles sans fil moins chers pour les Canadiens





Un rapport annuel révèle une baisse de prix pour les nouveaux forfaits de téléphonie cellulaire

OTTAWA, le 21 déc. 2018 /CNW/ - Le Canada possède l'un des réseaux de télécommunications les plus avancés et efficaces au monde. Le gouvernement du Canada travaille fort pour s'assurer que tous les Canadiens peuvent bénéficier de services de télécommunications de qualité, à meilleur prix.

Aujourd'hui, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié l'Étude 2018 de comparaison des tarifs des services de télécommunication offerts au Canada et à l'étranger. L'étude montre que la concurrence favorise une réduction graduelle des prix des services mobiles sans fil. Pour le service Internet à large bande, les résultats sont partagés, certaines catégories faisant l'objet d'une légère diminution et d'autres, d'une légère augmentation.

Il y a certes eu des progrès, mais les prix demeurent élevés au Canada comparativement aux autres pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continuera de suivre de près la dynamique du marché et de promouvoir une concurrence accrue pour que les Canadiens puissent obtenir des services de haute qualité à des prix abordables.

« Nous travaillons fort pour faire baisser les prix des forfaits de téléphonie cellulaire. Nous avons réalisé des progrès, mais notre gouvernement entend bien continuer de promouvoir une concurrence plus grande dans le secteur des télécommunications, afin de favoriser la réduction des prix pour les Canadiens et de veiller à ce qu'ils aient accès aux toutes dernières technologies et à des services de haute qualité. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les nouveaux forfaits à moindre coût attendus sur le marché contribueront à créer plus de choix pour les Canadiens.

Dans les régions où la concurrence est forte, les prix des services mobiles sans fil sont près de 32 % moins élevés que la moyenne nationale.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a conclu des partenariats avec les grandes entreprises de télécommunications du Canada pour lancer l'initiative Familles branchées afin de donner aux familles à faible revenu un accès à des services Internet abordables.

Le gouvernement du Canada a aussi réservé une portion du spectre pour les fournisseurs régionaux. La mise aux enchères des licences du spectre de la bande de 600 MHz favorisera la concurrence, soutiendra les technologies nouvelles et émergentes, et permettra aux Canadiens de bénéficier de services de haute qualité à meilleur prix.

