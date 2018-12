Soins palliatifs et de fin de vie - La ministre McCann annonce des mesures visant l'amélioration de l'offre de service





QUÉBEC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce que des mesures ont été prises afin d'améliorer l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) pour la population québécoise. Celles-ci consistent notamment à ajouter des postes de médecins spécialisés dans ce domaine dans la région de la Capitale-Nationale et à créer un groupe de travail national sur l'amélioration de l'accès et de la qualité de ces services.

Tout d'abord, à court terme, la région de la Capitale-Nationale pourra compter sur les services de nouveaux médecins spécialisés en SPFV, ce qui permettra de consolider l'offre actuelle et de répondre au besoin de couverture médicale dans la région. Plusieurs candidats ont d'ailleurs manifesté leur intérêt afin de répondre à ces besoins et les équipes responsables du recrutement sont actuellement mobilisées.

En plus de ces ajouts, la ministre a également annoncé la création du Groupe de travail national sur l'amélioration de l'accès équitable et de qualité en soins palliatifs et de fin de vie, dont la mission s'inscrit dans une démarche d'amélioration multidisciplinaire. Ce groupe de travail vise à déterminer quels sont les besoins en SPFV pour toutes les clientèles et sur l'ensemble du continuum de soins et à cibler les aspects prioritaires à présenter dans le Plan d'action interdirections générales du ministère de la Santé et des Services sociaux de l'accès équitable et de qualité des SPFV.

Citations :

« Avec les nombreux défis populationnels auxquels nous faisons face actuellement, notamment le vieillissement démographique et les enjeux de santé que cela comporte, il est apparu clairement à nos équipes et à celles de nos partenaires en SPFV qu'il faut améliorer l'accès à ces services. La mise en place d'un groupe de travail est également d'une grande pertinence. Ensemble, les membres de ce groupe trouveront des pistes de solutions pour nous aider à mieux répondre aux besoins croissants de la population québécoise en matière de SPFV au cours des années à venir, et de manière équitable sur l'ensemble du territoire. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous accueillons favorablement l'arrivée de ressources médicales additionnelles en soins palliatifs à Québec. Ceci démontre la grande réactivité face à une situation préoccupante pour de nombreuses familles de la région. Nous saluons également la création du Groupe de travail national qui permettra de dresser un portrait de la situation et d'agir afin de mettre en oeuvre des solutions durables à l'enjeu des effectifs médicaux en soins palliatifs. »

Christiane Martel, présidente, Société québécoise des médecins en soins palliatifs

Faits saillants :

Les démarches de recrutement sont en cours afin de consolider les équipes médicales en SPFV dans la région de la Capitale-Nationale.

Le groupe de travail en SPFV, présidé par la sous-ministre adjointe madame Lucie Opatrny, se déploiera sur quatre rencontres de trois heures, qui auront lieu au cours de l'hiver 2019, soit de janvier à avril. Ces rencontres se dérouleront à Québec et à Montréal, de manière alternée, et réuniront de 20 à 24 participants issus de divers milieux liés aux SPFV. Lors des rencontres, des sous-groupes seront constitués pour approfondir les questions soulevées. Dans un souci d'équité pour l'ensemble des régions, les travaux tiendront compte de la notion de territorialité.

Le groupe de travail sera formé d'intervenants et de professionnels issus entre autres des milieux suivants :

des proches aidants;

des chercheurs;

des cliniciens;

des organismes nationaux non gouvernementaux de différentes clientèles;

du MSSS et de divers organismes gouvernementaux;

et des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

