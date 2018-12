Le maire de Terrebonne Marc-André Plante est fier d'accueillir un nouveau directeur général : Alain Marcoux





TERREBONNE, QC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, est fier d'annoncer l'arrivée d'un nouveau directeur général à la tête de la Ville de Terrebonne, Monsieur Alain Marcoux.

« Nous avons un programme des plus ambitieux, et nous sommes constamment à la recherche des meilleurs éléments pour nous aider à remplir nos engagements auprès de la population. C'est dans cet esprit que je suis fier de vous annoncer la nomination d'un nouveau directeur général d'expérience qui saura insuffler le dynamisme et qui a une fine connaissance du monde municipal pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. » a mentionné le maire de Terrebonne, Marc-André Plante. « Monsieur Alain Marcoux, qui possède une impressionnante feuille de route tant dans le domaine de la gouvernance que celui de l'administration, saura prendre à bras le corps ce défi des plus stimulants. Je tiens à le remercier d'accepter ce mandat aux noms des citoyens de Terrebonne. Il a toute la confiance du conseil municipal pour mener à bien sa tâche. Bienvenue Alain, et je tiens à te souhaiter la meilleure des chances dans cette belle aventure. » a ajouté monsieur Plante.

« Je suis très heureux que Monsieur le Maire et ses collègues aient souhaité que je devienne directeur général de Terrebonne, ville en plein développement. Trois enjeux attireront particulièrement mon attention, soit que notre fonction publique agisse de telle sorte que nos concitoyens et nos concitoyennes aient l'assurance que nous agissons avec une intégrité, une transparence et une équité absolues dans le traitement de tous les dossiers de l'administration municipale. Le deuxième défi est de développer une profonde culture d'amélioration continue des services aux citoyens et aux citoyennes, ce qu'on désigne aujourd'hui comme l'expérience-client. Et finalement, l'amélioration de la performance et de la productivité de notre administration publique constitue le troisième enjeu qui doit tous nous stimuler. Inspirés par la vision de Monsieur le Maire et du conseil municipal, nous nous fixerons des objectifs mesurables, identifierons des indicateurs pour en mesurer l'atteinte, choisirons des cibles à atteindre et mesurerons nos résultats. Les résultats seront à la hauteur des attentes.» a mentionné Alain Marcoux, nouveau directeur général de la Ville de Terrebonne.

Le conseil municipal profite de l'occasion pour saluer le travail et l'engagement du directeur général sortant, monsieur Daniel Sauriol, qui souhaite poursuivre de nouveaux défis professionnels. « Je tiens à souligner l'excellent travail de Daniel Sauriol, notre directeur général sortant, pour ses nombreuses années de loyauté envers l'organisation. Il fut un directeur général dévoué et professionnel et je le remercie personnellement pour l'ensemble de son oeuvre. Il aura dirigé la Ville durant une période turbulente, et il aura su garder le cap. Les citoyens peuvent le remercier pour tout le travail abattu. Merci Daniel, et je te souhaite la meilleure des chances.» de conclure le maire de Terrebonne, Marc-André Plante.

