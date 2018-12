Le projet C-Space ouvre la base Mars à titre de centre d'éducation spatiale





L'immersion spatiale par excellence

JINCHANG, Chine, 21 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le projet C-Space a récemment dévoilé sa « base Mars » située dans le désert de Gobi, ce qui suscité la curiosité de nombreuses personnes quant aux objectifs visés. Le projet C-Space, avec un « C » comme Communauté, Culture et Créativité, est un centre éducatif destiné aux adolescents chinois. La base va éclairer les jeunes sur l'exploration de l'espace et la vie sur Mars. Elle prévoit de s'étendre au public dans le monde entier, en s'attelant au même objectif.

La base Mars permet aux visiteurs d'appréhender ce à quoi ressemble la vie dans des espaces clos où tous les aspects de la vie quotidienne doivent être contrôlés avec des ressources très limitées. L'eau doit être récupérée et recyclée jusqu'à la dernière goutte. L'alimentation doit être riche en protéines pour que les occupants de la base soient bien nourris et en forme. Et aller faire un tour à l'extérieur signifie mettre une combinaison spatiale et traverser la cabine de pressurisation.

La base Mars occupe la belle surface de 11 996 pieds carrés (1 115 mètres carrés) dans le désert de Gobi, un endroit voué à recréer le mieux possible les conditions actuelles sur la planète lointaine grâce à son climat rigoureux et ses tempêtes de sable. Située à 40 km de la petite ville de Jinchang, dans la province du Gansu, la base Mars simule non seulement les conditions de vie extérieures que les explorateurs de Mars doivent affronter, mais aussi ce qui se trouve à l'intérieur de leur environnement de vie. Elle héberge neuf capsules, à savoir une salle de contrôle, une unité de recyclage, un sas, un espace de stockage, un bio-module, des installations médicales, des lieux de vie, une salle de bains et une salle de divertissement et de remise en forme.

Pour donner vie à ce projet, l'ACC (Astronauts Center of China) et le CICC (China Intercontinental Communication Center) se sont fortement impliqués pour pouvoir apporter la technologie de pointe et les connaissances approfondies qui en feront une véritable base Mars. Une équipe de téléréalité a été autorisée à se rendre sur la base et six volontaires, dont cinq personnalités chinoises, ont été les premiers à faire l'expérience de la « vie sur Mars » après avoir reçu une formation d'astronautes. L'émission a eu une grande répercussion sur le public puisqu'elle est diffusée sur la plate-forme vidéo chinoise en ligne. Elle a répondu aux attentes des initiateurs du projet, qui visent à sensibiliser le grand public aux formidables avancées de l'aérospatiale en Chine, à rendre l'espace plus familier à tout un chacun, ainsi qu'à inspirer et à encourager l'exploration. La base deviendra la première expérience culturelle et touristique de Chine fondée sur l'éducation spatiale, le tourisme sur Mars et la recherche scientifique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/801568/C_Space_Mars_Base.jpg

Communiqué envoyé le 21 décembre 2018 à 12:31 et diffusé par :