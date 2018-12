Avis de santé publique - Éclosion de cas de salmonellose associés à de la dinde crue et à du poulet cru





21 déc. 2018

Pourquoi tenir compte du présent avis?

L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux de la santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada, pour faire enquête sur des éclosions d'infections à la salmonelle.

D'après les conclusions de l'enquête à ce jour, l'exposition à la dinde crue et aux produits de poulet cru a été identifiée comme étant la source probable de l'éclosion. Bon nombre des personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir mangé différents types de produits de dinde et de poulet avant l'éclosion de leur maladie.

Près de la moitié des infections de l'enquête en cours se sont produites en octobre et en novembre 2018. Ces cas sont génétiquement liés à des cas remontant à 2017. L'éclosion ne semble pas terminée, car des infections sont toujours signalées à l'Agence de la santé publique du Canada.

La bactérie Salmonella est couramment présente dans la volaille crue ou sous-cuite comme la dinde ou le poulet. Les bactéries sont le plus souvent transmises aux personnes qui manipulent, mangent ou font cuire incorrectement des aliments contaminés.

Cette éclosion nous rappelle l'importance d'adopter des pratiques de manipulation des aliments sécuritaires si vous préparez, cuisinez, nettoyez ou entreposez des produits alimentaires de dinde crue et de poulet cru. Ces produits crus peuvent contenir des bactéries qui peuvent facilement se propager autour des aires de préparation des aliments et peuvent vous rendre malade si les pratiques de manipulation sécuritaire des aliments ne sont pas appliquées correctement.

On rappelle aux Canadiens, partout au pays, de toujours manipuler avec soin la dinde crue et le poulet cru, et de bien les cuire pour prévenir les maladies d'origine alimentaire comme la salmonellose. L'Agence de la santé publique du Canada ne conseille pas aux consommateurs d'éviter de manger des produits de dinde ou de poulet bien cuits, ni aux détaillants de cesser de vendre des produits de dinde et de poulet crus.

Cet avis de santé publique vise à informer les Canadiens des conclusions de l'enquête à ce jour et à communiquer d'importantes pratiques de manipulation sécuritaire des aliments pour aider à prévenir d'autres infections à la salmonelle. Cet avis sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 21 décembre 2018, 22 cas de Salmonella Reading ont été confirmés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique (9), Alberta (7), Manitoba (5) et Nouveau-Brunswick (1). Ces personnes sont tombées malades entre avril 2017 et la mi-novembre 2018. Cinq personnes ont été hospitalisées. Une d'entre elles est décédée. Les personnes qui sont tombées malades étaient âgées de 0 à 93 ans. La majorité des cas (64 %) étaient de sexe féminin.

L'enquête concertée sur l'éclosion a été entreprise par suite d'une augmentation du nombre d'infections à Salmonella Reading en octobre et novembre 2018. Grâce à une méthode de laboratoire, le séquençage du génome entier, la même souche génétique a été trouvée dans ces cas récents et dans des cas de salmonellose qui s'étaient produits en 2017. Près de la moitié des infections de l'enquête en cours se sont produits en octobre et en novembre 2018.

Des infections pourraient ne pas avoir été signalées dans le cadre de l'éclosion en raison de la période de temps qui s'écoule entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux responsables de la santé publique. Cette période s'appelle le délai de déclaration des cas. Dans les enquêtes nationales sur l'éclosion de salmonelle, le délai de déclaration des cas se situe habituellement entre 5 et 6 semaines.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC des É.-U.) enquêtent également sur de semblables infections à la salmonelle dans plusieurs États qui ont été liées à l'exposition à la dinde crue. Il y a eu des rappels de produits de dinde aux États-Unis, liés à cette éclosion. Ces produits n'ont pas été importés ni distribués sur le marché canadien.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments collabore à l'enquête globale sur l'éclosion et demeure en communication avec le ministère de l'agriculture des États-Unis pour s'informer de son enquête sur une source importante possible de dinde. Si des produits alimentaires faisant l'objet d'un rappel aux États-Unis étaient importés au Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments produira des avis de rappel d'aliments pour en informer la population canadienne.

Qui est le plus à risque?

Tout le monde peut contracter la salmonellose, mais les nourrissons, les enfants, les aînés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque accru de maladie grave en raison de la plus grande fragilité de leur système immunitaire.

La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement en quelques jours. Il est possible que certaines personnes soient infectées par la bactérie sans être malades et sans montrer de symptômes, mais elles peuvent quand même transmettre l'infection.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Les aliments porteurs de salmonelles peuvent avoir un aspect, une odeur et un goût normaux; il est donc important de suivre les conseils sur la manipulation sécuritaire des aliments pour l'achat, la congélation, la décongélation, le nettoyage, la cuisson et la conservation de produits de volaille crue.

L'Agence de la santé publique du Canada rappelle aux Canadiens de toujours manipuler la dinde crue et le poulet cru avec soin et de bien les cuire pour prévenir les maladies liées aux aliments comme la salmonelle. Vous pouvez utiliser les conseils suivants en matière de salubrité des aliments pour vous protéger et protéger votre famille :

Lavez-vous toujours les mains avant et après avoir touché de la dinde crue et du poulet cru, à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant à base d'alcool pour les mains s'il n'y a pas de savon et d'eau.

Cuisez toujours les produits de dinde et de poulet jusqu'à ce qu'ils atteignent une température interne sécuritaire qui a été vérifiée au moyen d'un thermomètre numérique.

Les poitrines de dinde et de poulet ainsi que la volaille hachée, y compris les hamburgers de dinde et de poulet, devraient toujours être cuites à une température interne de 74 °C (165 °F) pour tuer toute bactérie nocive. Les dindes et les poulets entiers doivent quant à eux être cuits à une température interne d'au moins 82 °C (180 °F).

Les restes doivent être réchauffés à 74 °C (165 °F). Utilisez un thermomètre numérique pour vérifier et placez-le dans la partie la plus épaisse de l'aliment.

Faire décongeler la dinde crue et le poulet cru surgelés au réfrigérateur. Le fait de décongeler la dinde crue et le poulet cru à la température ambiante peut permettre la croissance des bactéries.

Ne rincez jamais la dinde crue ou le poulet cru avant de le faire cuire parce que la bactérie peut se propager partout où l'eau éclabousse.

Utiliser une assiette, une planche à découper, des ustensiles et des outils de cuisine distincts pour préparer la dinde crue et le poulet cru.

Nettoyer tout ce qui est entré en contact avec de la dinde crue ou du poulet cru à l'aide d'un nettoyant de cuisine ou d'une solution d'eau de Javel, puis rincer avec de l'eau.

Nettoyant de cuisine (suivre les instructions sur le contenant)



Solution d'eau de Javel (5 mL d'eau de Javel à 750 mL d'eau)

Séparez la dinde crue et le poulet cru des autres aliments pendant que vous faites vos achats, et lorsque vous rangez, remballez, cuisinez et servez des aliments.

Si la salmonellose ou une autre maladie gastro-intestinale a été diagnostiquée chez vous, ne préparez pas d'aliments pour des tierces personnes.

Ne nourrissez pas vos animaux de compagnie avec de la dinde hachée crue ou du poulet haché cru. Les bactéries comme la salmonelle dans les aliments crus pour animaux de compagnie peuvent les rendre malades. Votre famille peut aussi tomber malade en manipulant les aliments crus ou en prenant soin de votre animal de compagnie.

Pour de plus amples renseignements, lisez nos Conseils sur la salubrité de la volaille.

Symptômes

Les symptômes de la salmonellose (infection à salmonelles) se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l'exposition aux bactéries provenant d'un animal infecté ou d'un produit contaminé par des salmonelles.

Voici quelques-uns de ces symptômes :

fièvre

frissons

diarrhée

crampes abdominales

maux de tête

nausée

vomissement

Ces symptômes durent généralement de quatre à sept jours. Chez les personnes bien portantes, la salmonellose disparaît souvent sans traitement. Dans certains cas, une maladie grave et une hospitalisation peuvent survenir, ou des antibiotiques peuvent être nécessaires. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents doivent communiquer avec leur prestataire de soins de santé si elles pensent avoir contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada veille résolument sur la salubrité des aliments. Lors d'une éclosion, l'Agence de la santé publique du Canada dirige l'enquête sur la santé humaine et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et contribuer aux mesures de lutte contre l'éclosion.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible de l'éclosion.

Le gouvernement du Canada continuera de tenir les Canadiens au courant de tout fait nouveau afférent à ces enquêtes.

Renseignements supplémentaires

