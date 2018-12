Mesures hivernales : ajout d'une unité de débordement temporaire pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal





MONTRÉAL, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), en collaboration avec la Ville de Montréal et ses partenaires La Mission Old Brewery et son Pavillon Patricia Mackenzie, la Maison du Père, la Mission Bon Accueil et l'Accueil Bonneau confirment la mise en place d'une unité de débordement temporaire pour les personnes en situation d'itinérance, dès le 15 janvier prochain jusqu'au 15 avril 2019.

Cette ressource, qui sera aménagée sur le site de l'ancien Hôpital Royal-Victoria, vient s'ajouter aux mesures existantes prévues dans le cadre des mesures hivernales en itinérance. L'unité permettra d'accueillir jusqu'à 80 hommes, femmes et personnes trans, et offrira des accommodements pour des animaux de compagnie.

Le projet consiste à offrir de l'hébergement d'urgence, pour une nuit, aux personnes en situation d'itinérance qui n'auront pu se trouver de l'hébergement dans les ressources existantes. Ce refuge temporaire, visant à contrer le débordement des refuges réguliers, sera à haut seuil d'accessibilité, c'est-à-dire qu'il favorisera l'accueil des personnes présentant diverses vulnérabilités, notamment pour les personnes présentant des problématiques de consommations ou de santé mentale. Toutes les ressources en itinérance de la région de Montréal pourront référer des personnes.

L'ensemble des partenaires sont présentement à pied d'oeuvre afin d'aménager les locaux, finaliser l'offre de service et procéder au recrutement des intervenants dans les échéanciers requis.

Le financement de la ressource provient CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et de la Ville de Montréal. Une ouverture officielle sera réalisée au retour de la période des Fêtes.

« Nous sommes fiers, dans le cadre de nos responsabilités régionales en itinérance, que notre réseau puisse se mobiliser avec nos partenaires et la Ville de Montréal. Personne ne devrait être contraint à passer la nuit dehors, particulièrement en hiver. Les liens étroits de partenariat qui nous unissent permettent de maintenir une action concertée et d'ajuster notre réponse rapidement, d'où l'importance de continuer d'unir nos forces pour satisfaire au plus grand nombre les différents types de besoins que peuvent avoir les personnes en situation d'itinérance », souligne la présidente-directrice générale du CIUSSS, Mme Sonia Bélanger.

« Personne n'est indifférent face à cette situation tout aussi bouleversante que préoccupante. Il était donc impératif pour nous de rencontrer rapidement tous nos partenaires pour trouver des solutions. Je suis ravie que nous en ayons trouvé une ensemble qui soit applicable rapidement, avec le CIUSSS, le Ministère et les partenaires communautaires, pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance. Pour la suite, nous avons aussi convenu de renforcer l'ensemble des mesures d'accueil, d'aide et de prévention, pour enrayer durablement l'itinérance à Montréal », a commenté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ensemble, nous allons offrir un endroit sécuritaire et digne pour les personnes en situation d'itinérance. Présentement, ces efforts temporaires sont essentiels pour le bien-être des femmes et hommes en précarité, mais nous pouvons envisager la fin de l'itinérance chronique à Montréal et, avec nos partenaires, nous allons y arriver prochainement », mentionne Sam Watts, Président directeur général de la Mission Bon Accueil.

Ressources d'hébergement d'urgence prévues dans le cadre des mesures hivernales

Pour l'hiver 2018-2019, Montréal dispose de 957 places d'hébergement d'urgence pour accueillir les hommes et les femmes, les jeunes comme les plus âgés, ainsi que les personnes d'origine autochtone en situation d'itinérance, soit 68 lits ajoutés aux ressources existantes.

Pour les hommes, ce sont 752 places d'hébergement d'urgence, rendues disponibles grâce à la collaboration de la Maison du Père, de la Mission Bon Accueil, de la Mission Old Brewery, de Projets autochtones du Québec et du CAP St-Barnabé.

Concernant l'hébergement d'urgence destiné aux femmes, 129 places sont réparties entre le Pavillon Patricia Mackenzie, La Rue des femmes, le Chaînon, Projets autochtones du Québec, Passages, le CAP St-Barnabé, L'Abri d'espoir de l'Armée du Salut et la Maison Marguerite. De plus, le CAP St-Barnabé offre 16 lits de répit de jour aux femmes en difficultés.

Pour les jeunes, 64 places d'hébergement d'urgence sont offertes au Refuge des jeunes de Montréal, au Bunker de l'organisme Dans la rue et à En Marge 12-17.

Par ailleurs, le Centre de répit et de dégrisement peut recevoir 12 hommes et femmes en situation d'itinérance exclus des refuges, des ressources d'hébergement ou en situation de crise.

Plusieurs autres mesures mises en place

Veille quotidienne de l'utilisation des places disponibles :

La Ville de Montréal assure une vigie de l'achalandage des grands refuges, ce qui permet d'ajuster rapidement le nombre de places à une demande plus grande en hiver.

Service de navette :

Une navette opérée par la Mission Old Brewery circule de 14 h 00 à 8 h 00 du matin entre les organismes pour permettre aux personnes itinérantes d'avoir un meilleur accès aux ressources disponibles. La nuit, la navette accueille également les personnes itinérantes regroupées au métro Bonaventure à l'heure de la fermeture et sur la rue Sainte-Catherine dans Hochelaga-Maisonneuve, afin de les conduire vers les ressources d'hébergement ou à la halte-chaleur. Elle peut aussi répondre aux appels des intervenants en cas de besoins particuliers.

Halte-chaleur :

Le centre de jour de la Mission St-Michael/Toit rouge, situé dans l'arrondissement de Ville-Marie , ouvre ses portes toutes les nuits jusqu'au 31 mars afin d'offrir chaleur, nourriture et repos dans son local. La Mission St-Michael dispose de cages permettant d'accueillir des animaux.

Équipes d'intervention de proximité :

Lors des grands froids, les équipes de proximité des CIUSSS, l'équipe Jeunes de la rue, Itinérance et Urgence Psychosociale-Justice (UPS-J) du CCSMTL, l'équipe mixte composée de policiers du SPVM et d'intervenants sociaux du CCSMTL, l'Équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance (ÉMRII) ainsi que les travailleurs de rue des organismes communautaires font du travail d'intervention de proximité. Elles cherchent à rejoindre les usagers isolés se trouvant sur la rue et désaffiliés pour identifier ceux à risque et les diriger vers les ressources appropriées. Les équipes travaillent avec les différentes ressources du milieu pour rejoindre le plus d'usagers possible.

Plusieurs partenaires impliqués

Le CIUSSS et la Ville de Montréal tiennent à remercier leurs partenaires communautaires impliqués dans le déploiement des mesures hivernales, particulièrement la Mission Old Brewery, la Maison du Père, la Mission Bon Accueil, la Mission St-Michael, l'Accueil Bonneau, le Pavillon Patricia Mackenzie, Le Chaînon, La rue des Femmes, Projets autochtones du Québec, le CAP St-Barnabé, le Refuge des jeunes de Montréal, Dans la rue, Dopamine, L'Abri d'espoir, La Maison Marguerite, Passages, En Marge 12-17, la Maison l'Exode et le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).

