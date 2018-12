Pershimex clôture un placement privé de 200 000 $





ROUYN-NORANDA, Québec, 21 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé pour un produit brut de 200 000 $ par l'émission de 200 unités au prix de 1 000 $ chacune (« Unité »). Chaque Unité comprend 10 000 actions ordinaires du capital social de la Société (« Actions ordinaires ») accréditives au prix de 0,08 chacune, 2 500 Actions ordinaires non-accréditives au prix de 0,08 chacune et de 12 500 bons de souscription (« Bons de souscription »). Chaque Bon de souscription entier donne le droit à son détenteur d'acquérir une Action ordinaire non-accréditive au prix d'exercice de 0,10 $ chacune pour une période de 12 mois à compter de la date de clôture du placement privé. Toutes les Unités, les Actions ordinaires et les Bons de souscriptions émis sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture du placement privé.

La Société utilisera la totalité du produit du placement pour des travaux d'exploration sur les propriétés de la Société, le fonds de roulement de la Société, le développement des affaires, l'administration et d'autres fins corporatives requises.

Quatre administrateurs et dirigeants de la Société (les «?initiés?») ont acheté un total de 41 unités pour un produit total de souscriptions de 41?000 $, soit Jacques Levesque pour 10 % du placement privé, Loïc Bureau pour 5 % du placement privé, Pierre-Hubert Séguin pour 3 % du placement privé et Robert Gagnon pour 2,5 % du placement privé. L'émission de ces unités à ces initiés constitue une opération entre personnes apparentées, mais est dispensée de l'obligation de fournir une évaluation officielle et d'obtenir l'approbation des porteurs minoritaires aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières, puisque ni la juste valeur marchande des unités émises aux initiés, ni la juste valeur marchande de la totalité du placement privé, n'excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important relativement à la participation des initiés au moins 21 jours avant la date de la clôture du placement privé, car la participation individuelle et totale des initiés n'étaient pas déterminées à ce moment-là. Le placement était ouvert aux investisseurs qualifiés, actionnaires existants, proches parents, amis et partenaires selon le principe du « premier arrivé, premier servi » jusqu'à ce que le placement soit entièrement souscrit.

Le placement privé est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX et de toute autres autorités règlementaires applicables.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président et Chef de la direction

Tél. : (819) 797-2180

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l'effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.

Communiqué envoyé le 21 décembre 2018 à 11:55 et diffusé par :