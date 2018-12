L'Autorité indexe ses droits, frais et tarifs exigibles





MONTRÉAL, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À compter du 1er janvier 2019, les droits, frais et tarifs exigibles en vertu des lois sous l'administration de l'Autorité des marchés financiers seront indexés.

L'ensemble des droits et frais indexés est présenté dans trois avis à être publiés à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ainsi qu'à la section 1.1 du Bulletin de l'Autorité du 20 décembre 2018 (vol. 15, n° 50). Ces données seront également disponibles à la page Réglementation et obligations sous chaque loi appliquée par l'Autorité, et à la rubrique Droits, frais et tarifs exigibles par l'Autorité du site Web de l'Autorité.

Les droits et frais prévus aux lois et règlements ci-dessous sont indexés de plein droit au 1er janvier de chaque année, en vertu de la Loi sur l'administration financière1.

Les droits et frais prévus aux lois et règlements ci-dessous sont indexés suivant le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation (IPC) pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre 2018.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

__________________________________________

1 L'indexation correspond à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre 2018.

