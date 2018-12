Impasse des négociations dans le dossier d'ABI - Jean Boulet va proposer des scénarios rapidement





QUÉBEC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite du processus de médiation dans le cadre du conflit de travail à l'Aluminerie de Bécancour (ABI), le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, constate que, malgré les efforts du Conseil de médiation pour rapprocher la direction d'ABI et le syndicat, les parties n'arriveront pas à une entente négociée selon l'échéancier prévu.

Au retour du congé des fêtes, le ministre rencontrera les membres du Conseil de médiation afin d'obtenir un rapport complet de la situation. Il étudiera les différents scénarios afin de dénouer l'impasse, dont celui de la rédaction d'une hypothèse de règlement.

M. Boulet demande aux acteurs impliqués de prendre du répit durant la période des fêtes pour poursuivre les réflexions en vue d'en arriver à une entente négociée.

« En cette période des fêtes, je suis sensible à la réalité des familles impliquées dans ce conflit. La conclusion d'une entente négociée aurait été la meilleure avenue, mais les discussions n'ont pas permis d'y arriver. Je l'ai dit lors de mon arrivée en fonction, ce conflit a des répercussions majeures non seulement pour les travailleurs et l'employeur concernés, mais aussi pour tous les citoyens des régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie, et de l'ensemble du Québec.

Tout doit être mis en oeuvre pour aider les parties à s'entendre. Je tiens d'ailleurs à remercier les membres du Conseil de médiation pour les efforts déployés. »

Pour aider les parties à conclure leur convention collective, un Conseil de médiation avait été mis sur pied le 7 novembre dans le but de relancer les négociations. Son mandat a par la suite été prolongé jusqu'au 21 décembre afin que les parties en viennent à un accord avant cette date. Ce Conseil avait également le mandat de proposer une proposition d'entente au ministre ainsi qu'aux parties concernées en cas d'impasse au-delà de cette date.

Ce Conseil de médiation, présidé par Me Lucien Bouchard, est aussi composé de la sous‑ministre adjointe aux relations du travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Me Mélanie Hillinger, et du conciliateur, M. Jean Nolin.

La formation de ce Conseil fait suite aux différentes rencontres qu'a effectuées le ministre Jean Boulet avec la direction locale d'ABI, le syndicat des Métallos et, à Pittsburgh, les dirigeants d'ALCOA.

Rappelons que les trois conventions collectives sont échues depuis le 22 novembre 2017 et que, le 11 janvier 2018, l'employeur a décrété un lock-out, conformément aux dispositions du Code du travail.

L'aluminerie ABI de Bécancour est l'employeur privé le plus important de la région du Centre‑du-Québec.

