Mazarin inc. et sa filiale Société Asbestos limitée font part d'un investissement additionnel dans la société KSM inc.





THETFORD MINES, QC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Mazarin inc. (MAZ.H) et sa filiale Société Asbestos limitée (AB.H) annoncent une souscription additionnelle de Société Asbestos au capital-actions de KSM inc. dans le cadre de la seconde ronde de financement de cette dernière. Cette souscription porte l'investissement de Société Asbestos à près de 75 000 $.

KSM inc. est une société privée de Thetford Mines dont l'objectif est de commercialiser un procédé innovant de production d'engrais. La technologie développée utilise de la potasse et de l'acide sulfurique pour produire du sulfate de potassium (SOP) et du sulfate de potassium et de magnésium (SOPM), deux engrais haut de gamme. L'acide chlorhydrique est également produit en tant que sous-produit. Le magnésium requis se retrouve notamment dans les haldes de résidus de chrysotile présents en grande quantité dans la région de Thetford Mines.

KSM réalise une ronde de financement de 2,5 M$ lui permettant de construire et exploiter une usine de démonstration. L'objectif de cette usine est de passer d'un mode batch à un mode de production en continu, d'affiner le processus en boucle fermée et de générer une quantité suffisante de produits qui seraient utilisés pour des tests dans les champs. Plusieurs partenaires stratégiques sont associés au projet dont Technologies du développement durable Canada qui a consenti une subvention de 992 000 $. Des démarches sont également en cours avec le Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches afin d'obtenir un prêt sans intérêts de 600 000 $ pour KSM.

L'objectif à terme de KSM est de construire et exploiter dans la région de Thetford Mines une usine commerciale d'une capacité annuelle de 55 000 tonnes d'engrais.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

