Blume Global conclut un partenariat stratégique avec Infosys





Le partenariat permettra aux clients des entreprises d'assurer la transformation de bout en bout de leur chaîne d'approvisionnement et de stimuler l'innovation

PLEASANTON, Californie, 21 décembre 2018 /CNW/ - Blume Global, l'un des chefs de file mondiaux de la logistique et des solutions de chaîne d'approvisionnement numériques, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique mondial avec Infosys, l'une des figures de proue des services-conseils dans le domaine du numérique de nouvelle génération. Grâce à cet accord, Infosys implémentera et hébergera la plateforme de Blume et les solutions de transformation numérique pour le compte des fournisseurs de services logistiques, des détaillants et des fabricants.

Blume Global propose une solution de chaîne d'approvisionnement numérique unique conçue pour relever les importants défis technologiques et commerciaux auxquels sont confrontés les responsables des chaînes d'approvisionnement. Les clients d'Infosys pourront désormais accéder à la plateforme numérique Blume (Blume Digital Platform) et à ses capacités permettant d'optimiser tous les aspects logistiques de leurs chaînes d'approvisionnement, de sorte que les clients d'Infosys pourront profiter d'un avantage concurrentiel grâce aux connaissances opérationnelles, aux données et à l'important réseau de Blume.

La plateforme numérique Blume peut être intégrée aux meilleures solutions de l'industrie, offertes par SAP et Oracle, en matière de gestion du transport et de planification des ressources d'entreprise. De telles intégrations permettent aux clients d'investir plus massivement dans leurs applications d'entreprise afin de stimuler la transformation numérique de leur chaîne d'approvisionnement.

« Nous aidons nos clients à transformer leur chaîne d'approvisionnement numérique afin de les rapprocher de leurs clients, de les aider à comprendre la demande et à y répondre plus rapidement ainsi que de réduire considérablement les coûts. La plateforme Blume s'appuie sur l'expertise de notre équipe en matière de logiciels d'entreprise pour fournir des solutions qui permettent à nos clients de réinventer leurs chaînes d'approvisionnement », a déclaré Karmesh Vaswani, vice-président exécutif du groupe consommateur, vente au détail et industrie de la logistique chez Infosys.

« Grâce à Infosys, nous étendons rapidement la portée de nos solutions en tirant parti des relations de longue date de la société pour aider les entreprises mondiales de vente au détail et de fabrication à réaliser une transformation numérique à tous les niveaux de leurs chaînes d'approvisionnement », a déclaré Pervinder Johar, chef de la direction, Blume Global. « La plateforme Blume fournit des données et des renseignements précieux, et le réseau mondial de partenaires commerciaux connectés permet une collaboration et une orchestration en temps réel sur des réseaux complexes. »

En près de 25 ans d'histoire, Blume Global (anciennement REZ-1) a mis sur pied une plateforme de confiance dans le domaine du transport intermodal qui dessert plus de 5 000 utilisateurs, plus de 300 sociétés de commercialisation des transports intermodaux dans 1 400 bureaux et plus de 6 000 transporteurs routiers. La plateforme traite plus d'un milliard de dollars de transactions par année pour le compte de ses clients, et ce, tout en assurant une précision de facturation de 99,99 %.

À propos de Blume Global

Des plus grands détaillants, fabricants et entreprises de biens de consommation du monde aux plus petites entreprises de camionnage local de factage, le succès dépend de la visibilité et de la coordination orchestrée de bout en bout de chaque mouvement, de chaque mode de transport et de chaque kilomètre. Grâce à sa plateforme et à ses solutions numériques fondées sur l'intelligence artificielle et orientées par les données pour une visibilité en temps réel, l'exécution logistique, la gestion des actifs, l'exécution de commandes et le règlement de factures, les solutions de Blume s'appuient sur deux décennies de connaissance des données et son réseau mondial pour aider les entreprises à être plus agiles et réactives, à améliorer la prestation de services et à réduire les coûts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur blumeglobal.com.

À propos d'Infosys

Infosys est un chef de file en matière de services et de consultations numériques de prochaine génération. Nous permettons à des clients provenant de 45 pays de naviguer dans leur transformation numérique. Avec plus de trois décennies d'expérience en matière de gestion des systèmes et de fonctionnement des entreprises mondiales, nous guidons nos clients de manière experte tout au long de leur parcours numérique. Nous le faisons en habilitant les entreprises au moyen d'un noyau alimenté par l'intelligence artificielle qui aide à établir un ordre de priorité pour la mise en oeuvre des efforts de transformation. Nous donnons également aux entreprises les moyens d'atteindre des niveaux de rendement et de satisfaction de la clientèle sans précédent grâce à l'utilisation du numérique agile à grande échelle. Notre programme d'apprentissage permanent favorise leur amélioration continue par l'acquisition et le transfert de compétences, d'expertises et d'idées numériques issues de notre écosystème d'innovation. www.infosys.com

