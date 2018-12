Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme de nature et d'aventure - Le gouvernement du Québec investit 39 700 $ pour enrichir l'offre touristique de la région du Bas-Saint-Laurent





QUÉBEC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 39 700 $ à l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata pour lui permettre d'effectuer des travaux d'aménagement visant à améliorer le débarcadère, le bâtiment d'accueil, la plage et les habitations situés sur son site. Ce projet totalise des investissements de près de 157 000 $ dans la région.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3 ? Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, du ministère du Tourisme.

Citations :

« Les travaux d'aménagement prévus par l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata généreront certainement une augmentation du nombre de visiteurs qu'accueillera cette destination touristique, et ce, dans le respect de l'environnement. Le tourisme est un moteur important de l'économie du Québec, et je suis heureuse de constater que l'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à vitaliser la région du Bas-Saint-Laurent et à bonifier son offre touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« En tant que député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, je suis fier de l'appui financier consenti par le gouvernement du Québec à l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata, qui propose une destination touristique mettant en valeur le milieu naturel du Bas-Saint-Laurent. Ce soutien permettra au promoteur de bonifier son site, qui a beaucoup à offrir aux visiteurs, et favorisera la création d'emplois dans la circonscription. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants :

L'organisme Éco-site de la tête du lac Témiscouata a essentiellement pour vocation de gérer un site récréotouristique en développant des concepts et des activités de nature écologique, en respectant l'environnement et en mettant en valeur les ressources du milieu dans un esprit de développement durable.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra, entre autres, de stimuler la création d'emplois et entraînera une augmentation du nombre de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques dans la région.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

Le PSSDT a comme objectif de favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire, respectueuse du développement durable et répondant à la demande des marchés ciblés par le ministère du Tourisme.

