Max Fehlmann nommé président et directeur scientifique de l'Institut de recherches cliniques de Montréal

MONTRÉAL, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Pierre Duplessis, président du conseil d'administration de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), a le plaisir d'annoncer la nomination de Max Fehlmann au poste de président et directeur scientifique de l'Institut à compter du 1er mars 2019.

«?À la suite d'un rigoureux processus de recrutement, les membres du comité de sélection ont été unanimes à reconnaître l'expertise professionnelle du Dr Fehlmann dans le domaine de la recherche fondamentale et clinique ainsi que sa vaste expérience à titre de gestionnaire de haut calibre. L'ensemble des membres de la communauté de l'IRCM se joignent à moi pour lui souhaiter la bienvenue?», a déclaré le Dr Duplessis.

«?C'est un grand honneur pour moi de me joindre à ce fleuron du Québec. J'accepte ce mandat en ayant comme vision de maintenir l'excellence de cette institution reconnue de par le monde pour la qualité de ses recherches et de sa clinique ainsi que pour sa formation universitaire hors pair?», a ajouté le Dr Fehlmann.

Le Dr Fehlmann est actuellement le président et directeur général de la Société de recherche sur le cancer. Auparavant, il a été président-fondateur et chef de la direction de l'Institut NÉOMED ainsi que président-fondateur et chef de la direction du CQDM, un consortium de recherche précompétitive établi à Montréal, où il a contribué à mettre les innovations issues du milieu universitaire et de PME au diapason des besoins de l'industrie. Le Dr Fehlmann a entamé sa carrière dans le secteur de la recherche scientifique à titre de chercheur invité à la Harvard Medical School aux États-Unis, de professeur de biochimie et de pharmacologie à l'Université de Nice en France et de directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Paris, en France. Il est l'auteur principal de plus de 100 publications scientifiques et de 200 résumés scientifiques. Dans le secteur pharmaceutique, le Dr Fehlmann est le fondateur d'Aster Biotechnologies en France, dont il a été président-directeur général, ainsi que président-directeur général de Chronogen à Montréal. Il a également occupé le poste de vice-président, recherche et développement, du Groupe Zambon en Italie pour les activités précliniques, cliniques et du développement des affaires à l'échelle internationale. De plus, il a fondé le Z-Cube, un fonds de capital de risque et d'investissement associé au Groupe Zambon. Le Dr Fehlmann est titulaire d'un doctorat en biochimie de l'Université Laval, d'un doctorat en pharmacologie de l'Université de Nice et d'un MBA du Centre de perfectionnement aux affaires Sophia-Antipolis de l'Université de Nice. Il est actuellement membre de nombreux conseils d'administration au Canada et en France.

Le Dr Fehlmann succède à Tarik Möröy, qui occupait ce poste depuis 2006. Le Dr Möröy demeure à l'IRCM à titre de directeur de l'unité de recherche en hématopoïèse et cancer.

Le Dr Duplessis a tenu à «?remercier sincèrement le Dr Möröy pour son engagement envers l'Institut. Son apport inestimable au cours des 13 dernières années a fait en sorte que l'IRCM demeure une référence internationale dont nous sommes tous très fiers. Ses multiples initiatives ont permis à l'Institut de se maintenir parmi les meilleurs au monde.?»

Fondé en 1967, l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but non lucratif qui effectue de la recherche biomédicale fondamentale et clinique en plus de former une relève scientifique de haut niveau. Doté d'installations technologiques ultramodernes, l'Institut regroupe 35 équipes de recherche qui oeuvrent notamment dans le domaine du cancer, de l'immunologie, de la neuroscience, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, de la biologie des systèmes et de la chimie médicinale. L'IRCM dirige également une clinique de recherche spécialisée en hypertension, en cholestérol et en diabète ainsi qu'un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte. L'IRCM est affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill. Sa clinique est affiliée au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). L'IRCM reçoit l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.

