BTG annonce le remboursement de TheraSphere® au niveau national en France

Environ 500 patients par an devraient être éligibles au traitement par TheraSphere® en France

BTG plc (LSE : BTG), une entreprise mondiale spécialisée dans les soins de santé, a annoncé aujourd'hui que le ministère français des Affaires sociales et de la Santé remboursera TheraSphere® pour les patients atteints de cancer du foie et répondant à certains critères.

TheraSphere® figurera sur la Liste des produits et prestations remboursables dans le traitement des patients atteints de carcinomes hépatocellulaires de stade BCLC[i] B ou C, avec thrombose de la veine porte (PVT), chez des patients ayant un état général conservé (score ECOG[ii] 0-1), une fonction hépatique préservée (Child-Pugh[iii] A ou B) et non éligibles ou en échec au sorafénib. Environ 500 patients par an devraient être éligibles au traitement.

« Cette décision de remboursement donne accès à une nouvelle option de traitement pour certaines des quelques 9 600 personnes diagnostiquées d'un cancer du fois en France chaque année[iv] », a déclaré Jane Lapon, vice-présidente, Global Market Access, chez BTG. « TheraSphere® est un traitement puissant, ciblé et bien toléré, qui, dans certains cas, peut entraîner l'admissibilité de patients à des thérapies curatives. BTG continue à prendre les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement et un accès amélioré à TheraSphere® pour les patients atteints de cancer du foie dans le monde entier. »

TheraSphere® sera remboursé pendant une durée de 5 ans, période pendant laquelle BTG collectera des données sur l'ensemble des patients traités en France. Ces données serviront à appuyer le renouvellement du remboursement à l'issue de la période de 5 ans.

La décision du ministère de la Santé fait suite à l'avis favorable adopté par la CNEDiMTS (Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé) délivré en février 2018, dans lequel elle reconnaît que TheraSphere® a montré un bénéfice clinique dans cette population de patients par rapport au traitement symptomatique adapté (ASA IV).

À propos de TheraSphere®

TheraSphere® est une thérapie ciblée consistant en des millions de microsphères de verre TheraSphere® porteuses d'Yttrium-90 radioactif. Les microsphères sont directement délivrées par cathéter via l'artère hépatique dans les tumeurs du foie où elles demeurent en permanence. Étant donné que la procédure délivre le traitement directement dans la tumeur hépatique, les radiations détruisent les cellules tumorales tout en épargnant au maximum les tissus normaux. Les microsphères continuent à délivrer les radiations dans la tumeur pendant plusieurs semaines après le traitement. Environ 20 000 patients dans le monde ont été traités par TheraSphere®.

Pour obtenir les instructions complètes sur l'utilisation et les principales informations de sécurité, veuillez vous rendre sur le site http://www.therasphere.com.

À propos de BTG Interventional Oncology

BTG Interventional Oncology s'engage à transformer la façon dont le cancer est traité grâce à son portefeuille de thérapies mini-invasives, hautement ciblées de lutte contre le cancer pouvant être adaptées aux besoins de chaque patient. Nos produits sont utilisés pour traiter ou procurer un soulagement symptomatique aux personnes atteintes de cancers et tumeurs bénignes. Pour en savoir plus sur BTG Interventional Oncology, suivez-nous sur Twitter @BTGIO ou consultez notre site à l'adresse : http://www.btg-io.com

Références :

i. Le BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) est un système de classification des stades du cancer du foie s'appuyant sur le nombre et la taille des tumeurs.

ii. L'ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) est un système permettant d'évaluer dans quelle mesure la maladie d'un patient progresse et comment la maladie affecte la qualité de vie quotidienne du patient.

iii. Le score de Child-Pugh décrit l'état clinique des patients cirrhotiques ou atteints de maladies chroniques du foie.

iv. INVS. Projection de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2015. Rapport technique. Novembre 2015

