Fiera Capital acquiert une participation de 80 % dans Palmer Capital et accroît sa présence en Europe





MONTRÉAL et LONDRES, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « société »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente visant l'acquisition d'une participation de 80 % dans Palmer Capital Partners Limited (« Palmer Capital »), un gestionnaire de placement immobilier de premier plan concentré au Royaume-Uni et établi à Londres, au Royaume-Uni. L'acquisition sera réalisée par l'entremise de la filiale en propriété exclusive de Fiera Capital, Fiera Immobilier Limitée (« Fiera Immobilier »), la société de placement immobilier dédiée, qui offre des occasions de placement direct en immobilier à sa clientèle d'investisseurs institutionnels, de fondations et de fonds de dotation ainsi qu'aux investisseurs fortunés.

Fondée en 1992, Palmer Capital compte plus de 800 millions de livres sterling en actifs sous gestion et gère un montant additionnel de 215,5 millions de livres sterling par l'entremise des coentreprises de huit sociétés immobilières régionales au sein desquelles elle est actionnaire minoritaire (au 30 septembre 2018). Elle continuera d'être gérée de façon indépendante, mais deviendra la division britannique de Fiera Immobilier, associée aux offres d'actifs alternatifs de Fiera Capital. Ray Palmer, le fondateur de Palmer Capital, demeurera le président exécutif et Alex Price, chef de la direction, continuera de diriger la stratégie et les activités quotidiennes de l'entreprise.

« Palmer Capital est un choix idéal alors que nous cherchons à accroître notre présence à l'extérieur de l'Amérique du Nord, a affirmé Vincent Duhamel, président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital. Il s'agit d'une acquisition stratégique avec une entreprise en croissance en Europe et au Royaume-Uni, nos priorités dans le cadre de notre expansion à l'échelle mondiale. Nous avons connu une croissance formidable au cours des dix dernières années en acquérant des parts dans les meilleures sociétés spécialisées, que nous appuyons en offrant un soutien opérationnel et stratégique. Ainsi, leurs talentueux spécialistes en placements peuvent consacrer leur temps et leur énergie pour faire en sorte que les placements dégagent un solide rendement positif. »

John Valentini, président et chef de la direction, Fiera Placements privés alternatifs, a ajouté : « Cette opération, grâce à laquelle Fiera Capital adopte une vision à long terme du marché immobilier britannique, correspond fortement à notre stratégie visant à élargir notre offre actuelle de services dans les stratégies non traditionnelles, et constitue une plateforme de choix pour Fiera Immobilier et Palmer Capital, qui pourront élargir leurs activités nationales et faire partie d'une entreprise mondiale coordonnée et en croissance. L'entreprise combinée accroît considérablement l'offre de services dont peut profiter notre clientèle existante. »

Il s'agit de la première acquisition par Fiera Capital d'une société de gestion de placement immobilier à l'extérieur du Canada et de sa deuxième acquisition sur le marché du Royaume-Uni, la première ayant été son acquisition du gestionnaire de fonds spécialisé Charlemagne Capital en 2017. Poursuivant sa croissance à l'échelle mondiale, Fiera Capital a élargi sa présence en Asie grâce à l'acquisition de Clearwater Capital Partners en mars 2018.

Le chef de la direction de Palmer Capital, Alex Price, a indiqué : « Nous sommes heureux de devenir la division britannique de Fiera Immobilier et de pouvoir recourir à cette alliance stratégique pour améliorer le service que nous offrons à nos clients. Nous saluons également l'occasion qui nous est offerte d'accéder plus facilement au capital nord-américain qui cherche à entrer au Royaume-Uni, un marché qui offrira des occasions en 2019 à notre avis. Du point de vue de la culture, des produits et de la philosophie, Fiera Immobilier et nous sommes très semblables et nous avons hâte de continuer à soutenir la croissance de nos sociétés immobilières, des portefeuilles de nos clients et de Fiera Immobilier au Royaume-Uni. »

En vertu des modalités de la convention d'acquisition, la participation de 80 % devant être acquise par Fiera Capital a une valeur comptable de 40 millions de livres sterling et une valeur d'entreprise de 30 millions de livres sterling, sous réserve des ajustements de prix après clôture. Du prix d'achat payable par Fiera Capital, un montant de 10 millions de livres sterling sera versé en actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Fiera Capital (les « actions de catégorie A de Fiera Capital »), émises à un prix qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de catégories A de Fiera Capital à la Bourse de Toronto durant les dix jours consécutifs de bourse précédant la date qui tombe deux jours ouvrables avant la date de clôture. Les actionnaires-cadres de Palmer Capital conserveront une participation de 20 % dans la société.

Cette transaction devrait avoir une incidence favorable immédiate, se traduisant par un accroissement à un chiffre du bénéfice par action (« BPA ») durant le premier exercice complet suivant la conclusion de l'entente.

Elle est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation et devrait être conclue au premier trimestre de 2019. Le personnel de Fiera Capital au Royaume-Uni augmentera à plus de 100 membres.

Déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives. Ces déclarations concernent des événements futurs, reflètent les attentes de la direction au sujet de ces événements futurs et s'appuient sur les informations auxquelles cette dernière a actuellement accès. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l'utilisation de termes comme « peut », « va », « planifie », « croit », « s'attend », « aspire », « tente », « prévoit », « estime », ou de mots ou d'expressions semblables ou de la forme négative de ceux-ci.

En ce qui a trait aux attentes de la direction quant à la croissance découlant de cette opération en 2019, le rendement financier est fondé sur les renseignements à la disposition de la direction et certaines hypothèses, notamment l'exactitude des états financiers de Palmer Capital, le niveau de l'actif sous gestion conservé par Palmer Capital par suite de l'acquisition, ainsi que les hypothèses relatives à la croissance de l'actif sous gestion de Palmer Capital et à la réalisation de synergies. Les résultats réels pourraient différer des attentes en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la capacité de retenir le personnel clé après l'acquisition, la capacité de conserver les clients et l'actif sous gestion suivant l'acquisition et les conditions générales du marché.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché, la nature du secteur des services financiers, et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers intermédiaires et annuels consolidés de Fiera Capital, ainsi que dans son rapport annuel et dans sa notice annuelle, qu'on peut consulter sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de circonstances ou faits nouveaux.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence au bénéfice par action (« BPA ») ajusté de Fiera Capital, une mesure non conforme aux IFRS. Le BPA ajusté n'est pas une mesure reconnue aux termes des IFRS, n'a pas de signification normalisée aux termes des IFRS et il est peu probable qu'il soit comparable à des mesures analogues utilisées par d'autres entreprises. La raison de l'utilisation de mesures non conformes aux IFRS est expliquée dans le rapport de gestion de Fiera Capital, que vous pouvez consulter sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante d'envergure mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 143 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2018. La firme offre des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs traditionnelles et alternatives. Nos stratégies s'adressent à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. Fiera Capital est à l'avant-garde de la science de la gestion de placement et a à coeur de créer une richesse durable pour ses clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Fiera Immobilier Limitée

Fiera Immobilier est une société canadienne de gestion de placements immobiliers qui offre des solutions de placement directes en immobilier aux investisseurs institutionnels, aux fondations et fonds de dotation, ainsi qu'aux investisseurs fortunés. Faisant partie de l'offre d'actifs alternatifs de Fiera Capital, Fiera Immobilier comprend une équipe expérimentée dans le secteur immobilier et met à la disposition de ses clients une offre innovante de solutions qui répondent à leurs défis de placement.

Fiera Immobilier gère environ 3 milliards de dollars d'actifs immobiliers commerciaux, au moyen de divers fonds et comptes de placement. Nous offrons des stratégies allant de « Core » à opportunités, tant en actions qu'en dette, dans tous les principaux secteurs (au 30 novembre 2018).

À propos de Palmer Capital

Palmer Capital est une société de gestion de placement immobilier concentrée au Royaume-Uni dont l'actif sous gestion s'élevait à plus de 800 millions de livres sterling au 30 septembre 2018. Fondée en 1992, la société compte environ 26 ans d'expérience en immobilier direct.

Elle possède deux divisions distinctes : des participations minoritaires dans huit sociétés immobilières régionales et la gestion de fonds immobiliers en gestion commune et distincts. L'actif sous gestion de Palmer Capital est réparti à 56 % dans des stratégies à rendement accru et à 44 % dans des stratégies de base, qui comptent environ 60 projets et 4,2 millions de pieds carrés sous gestion (600 000 pieds carrés additionnels au sein des coentreprises immobilières de Palmer Capital). Le siège social de Palmer Capital, situé à Londres, compte 27 employés, et 45 autres personnes travaillent dans les sociétés immobilières régionales de l'entreprise à l'échelle du Royaume-Uni.

