iChongqing : liaison aérienne directe entre Paris et Chongqing





CHONGQING, Chine, 21 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 19 décembre à 1 h 30, heure de Beijing, un Boeing 787 transportant plus de 100 passagers a décollé de l'aéroport international de Chongqing-Jiangbei pour douze heures de vol vers Paris. Il s'agissait du premier vol direct sur la nouvelle liaison aérienne entre les deux villes. À 13 heures, heure de Paris, un autre Boeing 787 décollait de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour rallier Chongqing, l'une des mégalopoles du sud-ouest de la Chine.

Économisez du temps et de l'argent

Cette nouvelle liaison aérienne est exploitée par Hainan Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes en Chine. Ce vol direct de douze heures simplifiera les déplacements entre Chongqing et Paris, permettant aux passagers chinois souhaitant découvrir Paris, la ville de l'amour, d'économiser du temps et de l'argent. Il s'agit du deuxième vol international direct entre Chongqing et l'Europe opéré par Hainan Airlines, après Rome (Italie).

Six vols directs relient désormais Chongqing et l'Europe et vous pouvez vous rendre directement à Chongqing (Chine) depuis Londres, Rome, Helsinki, Paris, Moscou et Irkoutsk, ce qui rend les trajets entre l'Europe et Chongqing beaucoup plus simples et efficaces.

Cent liaisons aériennes internationales d'ici à 2020

Selon le Bureau municipal des transports de Chongqing, l'aéroport international de Jiangbei a déjà ouvert des liaisons aériennes entre Chongqing et Seattle et Boston, avec correspondance à Shanghai, au début du mois. En outre, deux vols directs et quatre vols de correspondance seront bientôt disponibles entre Chongqing et l'Amérique du Nord, formant un réseau de deux à quatre lignes comprenant jusqu'à 18 vols par semaine, entre Chongqing et les côtes est et ouest de l'Amérique du Nord.

De plus, Chongqing a ouvert d'autres liaisons aériennes vers l'Asie du Sud-Est et des destinations plus proches de la Chine. D'ici à fin 2018, le nombre total de liaisons aériennes internationales au départ de Chongqing dépassera 80 et devrait atteindre plus de 100 d'ici à 2020, établissant un réseau exhaustif de vols à destination de l'Europe, des États-Unis et de l'Australie.

D'ici à 2020, il est prévu que l'aéroport international de Chongqing-Jiangbei accueille plus de 50 millions de passagers par an, dont cinq millions de voyageurs internationaux, tandis que le volume de fret passera à environ un million de tonnes. L'aéroport est appelé à devenir l'un des plus grands noeuds de transport de passagers et de fret en Chine.

Gagnez un séjour gratuit à Chongqing

Pour l'occasion, le Centre international des médias de Chongqing (www.iChongqing.info) organise un tirage au sort permettant de gagner un séjour gratuit à Chongqing, comprenant un billet aller-retour offert par Hainan Airlines, trois nuits d'hôtel gratuites et la visite de six des attractions les plus célèbres et spectaculaires de Chongqing. Pour participer au tirage au sort, veuillez suivre le compte Twitter d'iChongqing @iChongqing_CIMC et retweeter ce message : https://bit.ly/2S40zsA. Vous pouvez également en savoir plus sur la campagne avec iChongqing : https://bit.ly/2Br394H.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/801241/Chongqing_Paris_direct_flight.jpg

