Artprice et Cision donnent naissance à la première agence de presse mondiale dédiée au Marché de l'Art

Artprice se doit d'informer le marché du communiqué à venir de CISION (CISN cotée au NYSE).

Dès aujourd'hui Artprice et Cision donnent ainsi naissance à la première agence de presse dédiée à l'information sur le Marché de l'Art : Artpress agency ® dont Artprice est le Leader mondial.

Depuis 120 ans Cision a bâti peu à peu un réseau mondial de diffusion d'informations reconnu par plus de 100 000 clients notoirement connus sur les marchés financiers.

Cision est le Leader mondial du logiciel de RP & Influence et de la recherche média.

Avec sa base de données de 1.6 million de journalistes et de médias, Cision diffuse sur l'ensemble des 5 continents sans aucune exception une information qualitative.

Le présent communiqué a été validé par les deux groupes et sera publié nativement en anglais par CISION USA.

En voici la traduction française:

PARIS (21 déc. 2018) - Artprice, société du groupe Serveur ®, pionnier de l'internet depuis 1985 en Europe, et Cision® sont heureux d'annoncer leur partenariat unique au monde pour la distribution de fils d'informations. Ce partenariat fait de Cision le distributeur officiel d'informations et de contenus du Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Le partenariat stratégique désigne Cision en tant que seul fournisseur de services de distribution d'informations sur les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences de médias d'aujourd'hui, comprenant environ 7 200 publications de presse internationale.

L'accord est le résultat direct d'une longue relation qui s'étend sur deux décennies entre Artprice et Cision, deux leaders puissants sur leur marché respectif.

Artprice est le leader mondial des banques de données sur le prix et l'indice de l'art. Il a plus de 30 millions d'indices et de résultats d'enchères. Artprice Images® donne un accès illimité à la plus grande ressource du Marché de l'Art au monde: une bibliothèque de 126 millions d'images ou de gravures d'oeuvres d'art allant de 1700 à nos jours, ainsi que des commentaires des Historiens de l'Art d'Artprice.

«Nous sommes très fiers de fournir les meilleures informations mondiales relatives au Marché de l'Art, telles que des résultats de ventes aux enchères, des indices couvrant plus de 700 000 artistes, des événements majeurs et des ouvertures de musées sur les cinq continents», a déclaré thierry Ehrmann, fondateur et directeur d'Artprice.

«Le fil de presse de Cision dépasse la norme de l'industrie en matière de diffusion d'informations telle que révélée par notre audit; Il permet à Artprice d'atteindre son marché, qui représente environ 90 millions d'acheteurs et de collectionneurs dans le monde, grâce à une distribution fiable et rapide, atteignant les profondeurs de son public.

Ce 21 décembre 2018, Artprice et Cision donnent ainsi naissance à la toute première agence mondiale dédiée au Marché de l'Art, Art Press Agency ® appartenant à Artprice. Elle bénéficiera pour cela du savoir-faire de 21 ans d'artmarketinsight."

Cision s'est démarqué parmi ses concurrents en termes de partenariat en dépassant les services clients et en fournissant un service de dépêche unique en termes de diffusion et de contenu. La distribution mondiale était essentielle pour Artprice, avec une attention particulière en France, aux USA, en Europe et en Chine, où Artprice est associée au Leader chinois du Marché de l'Art, son fidèle partenaire institutionnel Artron.net, afin de renforcer sa présence sur le Marché international de l'Art.

Le partenariat étendra la portée et l'impact d'Artprice dans la mesure où son concept économique et financier l'Industrie Muséale ®», un programme mondial de soutien à l'ouverture des Musées, est désormais active sur cinq continents.

«Les récents investissements technologiques de Cision ont renforcé notre position de partenaire de choix pour la distribution d'informations», a déclaré Frédéric Dumas, vice-président des ventes, Cision, France. «Nous travaillons avec les marques les plus respectées et, depuis maintenant vingt ans que nous travaillons pour Artprice dans le monde entier, nous développons notre engagement sans faille pour assurer un public pertinent pour le contenu Artprice.»

A propos de Cision :

Cision Ltd. (NYSE: CISN) est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de services multimédias destinés aux professionnels des relations publiques et de la communication marketing. Le logiciel de Cision permet aux utilisateurs d'identifier les influenceurs clés, de créer et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer un impact significatif. Cision emploie plus de 4 000 personnes et possède des bureaux dans 19 pays des Amériques, EMEA et APAC. Pour plus d'informations sur ses produits et services primés, notamment le logiciel Cision Communications Cloud®, visitez le site www.cision.com et suivez Cision sur Twitter @Cision.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF .

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Au sujet d'Artron :

« Artron Art Group (Artron) présidé par son Fondateur Mr Wan Jie est un vaste groupe de l'industrie culturelle qui s'est engagé à hériter, à améliorer et à diffuser la valeur de l'art. Sur les bases de données artistiques abondantes, Artron fournit aux professionnels de l'industrie de l'art et aux amateurs d'art un service professionnel et une expérience de produits de qualité grâce à des applications informatiques intégrées, une science numérique avancée et des matériaux et métiers innovants.

Artron est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial. C'est le premier choix des professionnels de l'art, des investisseurs et des adeptes d'entrer dans le monde de l'art. Artron fête ses 25 ans. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année ses 25 ans. »

Contact ir@artprice.com

