Clickatell, prestataire de technologie financière, remporte des prix avec son agent conversationnel bancaire proposé sur WhatsApp

Clickatell a ouvert des possibilités pour plusieurs grandes banques dans toute l'Afrique, favorisant ainsi l'inclusion financière et s'attirant la reconnaissance d'organisations prestigieuses du secteur.

Les efforts que Clickatell déploie en vue de stimuler le commerce conversationnel ont commencé sur une base solide avec le lancement réussi du « Chat Banking » (agent conversationnel bancaire) sur WhatsApp, qui permet aux banques de s'impliquer auprès de leurs clients et de faire des transactions avec eux sur les canaux que ceux-ci préfèrent. Aujourd'hui, leurs solutions alimentent le Chat Banking pour Absa, GT Bank, First Bank of Nigeria et UBA, et elles en alimenteront beaucoup d'autres dans un avenir proche. Clickatell est heureuse d'être un fer de lance du marché, visant à améliorer l'expérience du consommateur, à créer de l'inclusion financière et à intensifier les avancées technologiques dans le secteur bancaire.

« Nous sommes enthousiasmés et touchés par la reconnaissance du marché qui s'exprime par les prix que nous avons remportés en 2018. Nous avons hâte de continuer à remplir notre mission qui consiste à faciliter le dialogue entre les entreprises et les clients et à le rendre opportun et plaisant », a déclaré Pieter De Villiers, PDG de Clickatell.

En 2018, Clickatell a remporté les prix suivants :

Le prix de la « meilleure initiative de prêt, application ou programme 2018 en Afrique de l'Ouest » du programme Asian Bankers

Les prix Asian Banker observent des critères d'évaluation rigoureux et servent de référence pour l'innovation technologique mondiale, sur un marché où la compétition est de plus en plus féroce. Ils reçoivent plus de 150 candidatures par an.

Le prix des « 10 meilleures entreprises financières » de FiNext

FiNext apporte une plate-forme au secteur mondial de la fintech, permettant aux start-ups, PME, fournisseurs de technologies en place, investisseurs, institutions financières et autres acteurs du secteur de se connecter et d'entretenir des contacts sous une même égide. Les prix FiNext Tech récompensent les efforts des leaders d'opinion et des fers de lance du secteur de la technologie financière.

Le prix du « produit d'inclusion financière de l'année 2018 » de Kalahari

Les prix Kalahari ont pour vocation de reconnaître la créativité et l'excellence dans le secteur des paiements numériques et des transferts de fonds numériques dans toute l'Afrique.

Le prix de la « Meilleure solution fintech 2018 » d'Apps Africa

Les prix AppsAfrica.com récompensent le meilleur du mobile et de la technologie dans toute l'Afrique, en présentant les meilleures innovations du continent dans 14 catégories. Priés de mettre l'accent sur l'esprit novateur et l'incidence socio-économique grâce à la technologie et à l'innovation, les candidats doivent satisfaire à des critères de concours et d'évaluation de haut niveau.

Vous pouvez nous écrire à l'adresse chatbanking@clickatell.com ou visiter notre site en cliquant sur http://www.clickatell.com pour découvrir comment Clickatell peut vous aider à répondre plus vite aux besoins de communication et d'implication auprès de vos clients.

