Le gouvernement du Canada appuie l'ingéniosité canadienne dans le cadre du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone





OTTAWA, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Les Canadiens sont inspirés par mille et une idées : les entrepreneurs et les ingénieurs de partout au pays débordent d'ingéniosité, prêts à trouver des solutions à nos défis pressants et à les mettre sur le marché. Les changements climatiques constituent à la fois notre plus grand défi et l'une de nos meilleures possibilités économiques, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les projets qui réduiront les émissions et stimuleront la création d'emplois.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a donné le coup d'envoi du volet des partenariats du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone. Le volet des partenariats, qui dispose d'un budget de 50 millions de dollars, sera axé sur des projets qui généreront une croissance propre et réduiront les émissions pour les collectivités et organisations autochtones, les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les petites municipalités. Les candidats du volet des partenariats ont jusqu'au 8 mars 2019 pour présenter leur demande; des renseignements se trouvent sur le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone.

Les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques sous la forme de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents (par exemple, des incendies de forêt, des inondations ou des vagues de chaleur meurtrières) qui ont de réels coûts humains et économiques sur la population dans l'ensemble du pays. Pour 2019 et au-delà, il est important d'investir dans des projets qui aideront le Canada à réduire les émissions et à lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada est un élément important du plan de lutte contre les changements climatiques du pays. Le Fonds contribue à la mise en oeuvre du plan sur les changements climatiques en optimisant les investissements dans des projets qui réduisent la pollution causée par le carbone, génèrent une croissance propre, réduisent les factures d'électricité des Canadiens et favorisent la création des emplois de demain.

« Les Canadiens de tout le pays, de tous les secteurs et de tous les milieux proposent des façons novatrices d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les émissions, ce qui permet aux gens d'économiser de l'argent et favorise la création de bons emplois. En investissant dans ces projets, d'un océan à l'autre, le gouvernement du Canada veille à ce que nous soyons bien en mesure de réussir sur le marché mondial de 26 mille milliards de dollars des solutions propres et de créer de bons emplois pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. Nous nous assurons de construire un Canada sain et fort pour notre génération ainsi que pour nos enfants et nos petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Selon Clean Energy Canada, les mesures d'efficacité énergétique énoncées dans le plan sur les changements climatiques du Canada aideront à améliorer l'économie et l'environnement du Canada jusqu'en 2030 en créant 118 000 nouveaux emplois, ce qui fera bondir notre produit intérieur brut (PIB) de 356 milliards de dollars et fera économiser aux ménages canadiens en moyenne 114 dollars par an. Les avantages économiques de l'efficacité énergétique sont considérables pour les Canadiens. Chaque dollar dépensé dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de PIB.

Le Fonds du leadership verse jusqu'à 1,4 milliard de dollars aux provinces et aux territoires afin d'optimiser les investissements dans les projets et les programmes qui créent une croissance propre, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'appuyer le Cadre pancanadien.

Le Défi verse plus de 500 millions de dollars en financement pour appuyer des projets qui permettront de mettre à profit l'ingéniosité à l'échelle du pays pour réduire les émissions et de générer une croissance propre.

Le Défi est divisé en deux volets :

Le volet des partenariats, dont le financement est estimé à 50 millions de dollars, a été lancé le 17 décembre 2018 et ciblera les candidats de plus petite envergure, dont les petites entreprises, les organisations à but non lucratif, les petites villes et municipalités et les collectivités et organisations autochtones.

