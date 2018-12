Le nouveau projecteur CineBeam Laser 4K de LG avec technologie à très courte distance de projection au CES 2019





Le plus récent projecteur CineBeam de LG offre une qualité d'image extraordinaire, une extrême commodité et la technologie d'IA pour une expérience de visionnement supérieure.

TORONTO, le 20 déc. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoilera, à l'occasion du CES 2019, son projecteur CineBeam Laser 4K de deuxième génération (le modèle HU85L) avec la technologie à très courte distance de projection Ultra Short Throw (UST). Ce lauréat du prix de l'innovation CES 2019 s'appuie sur le succès du premier projecteur 4K de LG (le modèle HU80K) et continue à se démarquer de ses compétiteurs. Sa conception compacte et la possibilité de l'utiliser dans des espaces restreints permettent une projection d'images 4K extrêmement nettes sur pratiquement toute surface plane, comme un mur, un plancher ou un plafond.

Avec la technologie UST, le CineBeam Laser 4K de LG peut être placé à un peu plus de 2 pouces du mur pour projeter une image de 90 pouces en diagonale. S'il est placé à 7 pouces du mur, le projecteur peut afficher une image beaucoup plus grande (120 pouces) et tout aussi brillante. Simple et pratique à installer, cette unité prend peu de place et offre une époustouflante expérience de visionnement digne d'une projection cinématographique.

Avec une diffusion de 2 500 lumens ANSI et une résolution de 4K UHD, le CineBeam Laser 4K de LG garantit des images exceptionnellement lumineuses et claires ainsi qu'un superbe niveau de noir, renforçant le sentiment d'immersion du spectateur. La large gamme de couleurs que peut afficher le modèle HU85L de LG apporte une grande précision aux couleurs, ajoutant au réalisme de chaque image affichée. Le projecteur de LG offre également de nombreuses options de contenu, permettant aux utilisateurs de visionner des films et des émissions à partir de leurs services préférés. De plus, les ports USB, Ethernet et HDMI offrent un plus grand choix de connectivité.

Ce projecteur extrêmement compact peut être facilement déplacé et s'adapte à tous les types d'environnement, ce qui permet de gagner du temps pour se consacrer à l'essentiel : profiter au maximum de son expérience de visionnement. Le CineBeam Laser 4K de LG est plus petit que les autres projecteurs 4K les plus récents et présente une conception minimaliste qui ne nuira en rien à l'expérience de visionnement et fait du HU85L de LG un ajout attrayant à tout espace. Ce projecteur de pointe offre une précision visuelle améliorée avec une fonction de réglage de la distorsion trapézoïdale à 12 points, éliminant ainsi le problème de distorsion de l'image qui se produit souvent avec les autres projecteurs UST.

Le CineBeam Laser 4K de LG offre un confort d'utilisation maximal grâce à la technologie d'intelligence artificielle*. Les clients peuvent utiliser les commandes vocales pour accéder aux capacités de traitement en langage naturel de ThinQ, la solution d'intelligence artificielle de LG. Les utilisateurs peuvent contrôler le fonctionnement du projecteur en disant « éteindre le projecteur une fois le film terminé » ou restreindre le contenu à afficher en disant au projecteur de « lire des vidéos de yoga sur YouTube ». Ils peuvent également accéder à une liste de films mettant en vedette leurs acteurs préférés, puis sélectionner le contenu à l'aide de commandes vocales adressées à la télécommande Magic incluse. Cette télécommande reconnaît également les gestes et est dotée de boutons rétroéclairés qui facilitent la navigation en s'allumant automatiquement dès qu'un mouvement est détecté.

« Le nouveau projecteur CineBeam Laser allie une expérience de visionnement 4K spectaculaire à la convivialité de la technologie de l'intelligence artificielle, a déclaré Jang Ik-hwan, chef de la division informatique de LG. Il n'y a aucun autre produit comparable sur le marché, ce qui démontre la capacité de LG à toujours offrir des produits à valeur unique aux consommateurs. »

Les visiteurs du CES 2019 auront la possibilité de voir le CineBeam Laser 4K primé de LG au kiosque de LG (no 11100) situé dans le hall central du Centre des congrès de Las Vegas.

* Non offerte sur tous les marchés.

