Le Syndicat des Métallos et le CN concluent un accord de principe

TORONTO, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) et le Syndicat des Métallos ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de principe entre la section locale 2004 du Syndicat des Métallos et le CN. Le Syndicat des Métallos représente environ 3 000 membres du personnel des voies et des ponts du CN au Canada.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu une autre négociation, a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. Le CN est déterminé à travailler en collaboration avec les cheminots et leurs représentants pour régler les problèmes en milieu de travail d'une manière mutuellement avantageuse. »

« Nous sommes contents d'être parvenus avec le CN à un accord qui reconnaît le travail acharné et l'engagement de nos membres », a déclaré Jean-François Migneault, président de la section locale 2004 du Syndicat des Métallos.

Aucun renseignement sur l'accord de principe ne sera rendu public avant la ratification de l'accord. La convention collective expire à la fin du mois.

« Les membres de la section locale 2004 du Syndicat des Métallos ont donné un mandat clair à leur comité de négociation qui a travaillé sans relâche pour répondre à leurs préoccupations, a dit Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos. Je suis très fier du comité et ravi que ce dernier ait conclu un accord qu'il est disposé à soutenir. »

