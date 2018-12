Bilan de l'année : le plan climatique canadien donne des résultats





OTTAWA, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Les changements climatiques sont réels. Qu'ils s'agissent de feux de forêt dans l'Ouest ou d'inondations dans l'Est, en passant par la fumée qui rend l'air insalubre et les vagues de chaleur qui mettent en péril la vie des jeunes et des aînés, les gens sont les premières victimes des effets des changements climatiques. La semaine dernière, le monde s'est réuni à la COP24 pour s'attaquer à ce problème mondial et assurer aux citoyens un avenir meilleur, plus fort et plus sain.

Le plan climatique du Canada fonctionne pour notre planète et pour les Canadiens. Au Canada, les gouvernements mettent en place des mesures pour réduire la pollution causant les changements climatiques, tout en créant de bons emplois et en faisant croître l'économie. Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi notre travail avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les villes, les entreprises, les écoles, les hôpitaux et les Canadiens de tout le pays, et, ensemble, nous avons accompli de grandes choses.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a présenté un bilan de fin d'année sur les progrès réalisés partout au Canada. Le bilan est disponible dans le rapport sur le Canada propre.

Le gouvernement fédéral collabore avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les villes et villages ainsi que les entreprises de partout au Canada pour lutter contre les changements climatiques et nous mettre sur la bonne voie pour un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Cet effort collectif démontre que les habitants de notre pays se rassemblent, retroussent leurs manches et trouvent de nouveaux moyens pour améliorer notre santé, notre environnement et notre économie.

Nous voulons que le Canada soit un leader dans l'économie propre de demain. C'est pourquoi nous veillons à ce que la pollution ait désormais un coût partout au Canada et que nous prenons les mesures suivantes :

Éliminer progressivement le charbon;

Investir dans les énergies renouvelables afin d'atteindre 90 % d'électricité propre;

Faire des investissements historiques dans le transport en commun;

Soutenir les innovations canadiennes propres;

Mettre en oeuvre une stratégie zéro déchet de plastique;

Doubler la quantité d'espaces naturels protégés.

Ces mesures permettent de réduire la pollution par le carbone, tout en aidant la population à économiser de l'argent, notamment au moyen de projets d'efficacité énergétique, d'un meilleur accès aux technologies propre et de l'Incitatif à agir pour le climat qui sera versé en 2019 aux familles situées dans les provinces qui ont opté pour le modèle fédéral de tarification de la pollution par le carbone.

Un Canada propre fait suite aux réunions internationales sur le climat en Pologne, dans le cadre desquelles près de 200 pays, dont le Canada, ont renforcé leur engagement à travailler ensemble à la réduction de la pollution par le carbone, à faire des comptes rendus transparents et à tirer parti du potentiel de 26 mille milliards de dollars que représente la croissance propre à l'échelle mondiale.

Le gouvernement a également rendu publique en toute transparence l'édition de cette année du rapport annuel sur les émissions du Canada et une mise à jour sur les mesures prises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre du plan climatique du Canada. Pour garantir que les grands émetteurs ne puissent plus polluer gratuitement au Canada et pour s'assurer d'utiliser des combustibles plus propres dans nos voitures, bateaux et avions, le gouvernement fédéral a annoncé un projet de règlement pour le système de tarification fondé sur le rendement et un cadre réglementaire en vertu de la Norme sur les combustibles propres.

Le plan climatique du Canada fonctionne. Nous sommes sur le point d'atteindre la plus grande réduction de pollution par le carbone de l'histoire du Canada, tout en créant des emplois, en protégeant notre santé et en créant un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Dès le début, nous avons collaboré avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les villes, les entreprises, et les Canadiens partout au pays pour protéger l'environnement et assurer la croissance économique. Tous les jours, le gouvernement du Canada travaille à mettre en place un plan d'action climatique qui permettra de mieux protéger notre nature, de réduire les émissions, d'investir dans les technologies propres et de créer de bons emplois. Pour aller de l'avant, nous devons trouver de meilleures solutions et des façons plus propres de faire les choses pour assurer un avenir durable et une économie forte pour nos enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le Canada dispose d'un plan climatique, qui comprend des mesures conjointes et individuelles du gouvernement fédéral ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux. Avant la mise en oeuvre de ce plan, les émissions étaient à la hausse. Maintenant, elles diminuent. Les politiques mises en place en vertu du plan climatique du Canada ont entraîné la baisse la plus importante d'émissions prévues, depuis le début de leur déclaration nationale.

Le plan climatique du Canada comprend la tarification de la pollution par le carbone au Canada et la mise en place de plus de 50 autres mesures permettant de réduire les émissions dans tous les secteurs de l'économie, d'accroître notre résilience aux conséquences des changements climatiques ainsi que de favoriser la création d'emplois et la croissance propre.

