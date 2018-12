L'industrie éolienne tiendra un sommet mondial sur les parcs éoliens offshore à Taïwan en avril





BRUXELLES, December 21, 2018 /PRNewswire/ --

L'industrie éolienne tiendra le premier sommet mondial sur les parcs éoliens offshore à Taipei les 24 et 25 avril.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801317/Global_Offshore_Wind_Summit.jpg )



Le sommet du 25 avril sera organisé par le Global Wind Energy Council et la Chambre du commerce européenne à Taïwan (ECCT), soutenu par la Taïwan International Ports Corporation et la Chinese International Economic Cooperation Association, et appuyé par le ministère des Affaires économiques et le ministère du Transport et des Communications de Taïwan. L'événement se tiendra au centre des congrès de Huanan Financial Holdings. Il sera précédé le 24 avril d'une table ronde sur invitation seulement entre des représentants de l'industrie et des hauts fonctionnaires gouvernementaux et d'un dîner.

Taïwan est devenu l'un des points névralgiques de l'énergie éolienne offshore en Asie. L'objectif du gouvernement visant à atteindre 5,5 GW d'énergie éolienne offshore d'ici 2025 ainsi qu'un cadre réglementaire flexible et attractif ont suscité l'intérêt de l'industrie éolienne offshore à travers le monde. Les développeurs offshore, les fabricants d'équipement d'origine et les entreprises de gestion de la chaîne d'approvisionnement ont afflué vers Taïwan, s'associant avec des entreprises locales et aidant à établir Taipei comme un pôle régional pour le développement offshore en Asie.

Cependant, le processus ne va pas sans heurts, alors que le gouvernement cherche à établir un niveau maximal de localisation de la chaîne d'approvisionnement et a proposé de modifier le plan de tarifs de rachat établi.

Alastair Dutton, le président du groupe de travail sur l'éolien offshore mondial du GWEC a déclaré : « Taïwan a assumé le rôle de leader en montrant comment de nouveaux marchés éoliens offshore peuvent être développés à un rythme soutenu d'une manière qui attire des investissements importants dans le secteur. » Il ajoute : « Toutefois, une croissance rapide s'accompagne de défis propres, et cette expérience apporte des enseignements inestimables pour les autres marchés qui souhaiteraient répliquer l'initiative de Taïwan. »

L'événement du GWEC et de l'ECCT abordera les défis actuels et examinera l'expérience du développement de l'industrie offshore de Taïwan dans un contexte global afin d'en tirer les enseignements et de mieux comprendre leur pertinence pour d'autres marchés offshore émergents, mais aussi de voir comment les dernières technologies mondiales et l'expérience récente peuvent aider à développer davantage le marché.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site web du GWEC ici : https://gwec.net/global-offshore-wind-summit-taiwan/

Communiqué envoyé le 20 décembre 2018 à 19:03 et diffusé par :