Melita s'associe à Plume® pour le lancement de Stellar WiFi à Malte





- Le bouquet de services de Plume inclut Adaptive WiFitm, l'accès invité HomePass® et des contrôles parentaux avancés, pour un contrôle et une personnalisation sans précédent à domicile.

- Stellar WiFi, optimisé par Plume et par la capacité GigaPower 1000 Mbit/s de Melita, est disponible sous forme de bouquet de services, au prix de 49,99 ?.

LA VALETTE, Malte, 20 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Melita, le principal opérateur maltais de quadruple play, a annoncé ce jour le lancement de Stellar WiFi, optimisé par Plume. Le bouquet de services de Plume fournit des expériences à domicile hautement personnalisées, assimilant les besoins de la maison afin de rendre le WiFi plus rapide, plus sûr et plus fiable. Stellar WiFi inclut les SuperPods de Plume, qui transmettent l'Internet à partir du modem par les prises électriques murales vers toutes les pièces de la maison, avec un rendement optimal.

Tous les clients Internet de Melita ont la possibilité de s'abonner à Plume ; dans le cadre de leur abonnement, les abonnés à Melita GigaPower 1000 Mbit/s pour seulement 49,99 ? par mois auront droit à une souscription à Plume et à deux SuperPods. Ils auront ainsi accès à Adaptive WiFi, HomePass, à des contrôles parentaux avancés et à l'application Plume pour la gestion du WiFi domestique ; le tout sera lancé à temps pour Noël. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.melita.com/stellarwifi.

La connexion Internet haute vitesse de Melita est de qualité encore supérieure avec Stellar WiFi, qui inclut une souscription à Plume et deux SuperPods. L'extension de couverture est possible grâce à l'ajout de SuperPods supplémentaires. La technologie permet d'analyser et de s'adapter à l'environnement de chaque membre. Grâce à Adaptive WiFi de Plume, le signal est le plus fort possible dans toute la maison ; les utilisateurs sont assurés de recevoir l'expérience WiFi à domicile la plus fiable et la plus régulière possible, sur n'importe quel appareil. L'accès invité HomePass permet aux membres de personnaliser l'accès des personnes accédant à leurs réseaux WiFi, de déterminer le temps où ils y auront accès et ce qu'ils pourront y faire. Les contrôles parentaux avancés offrent une personnalisation encore plus poussée, afin de contrôler avec précision les services auxquels les enfants ont accès et à quel moment ; les parents ont ainsi la possibilité de geler Internet, de bloquer l'accès aux sites pour adultes ou d'établir des horaires d'accès, en toute tranquillité d'esprit.

« Au cours des deux dernières années, Melita s'est consacrée à offrir à ses clients la meilleure satisfaction possible. Dans le cadre de cette stratégie, nous avons également construit le réseau le plus puissant en Europe, notamment par le lancement de l'Internet à domicile très puissant GigaPower, désormais disponible dans plus de 75 % des foyers maltais ; l'ensemble du pays y aura accès au cours du premier trimestre de l'année prochaine », a déclaré Harald Roesch, PDG de Melita. « À partir d'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une expérience Internet à domicile exceptionnelle, grâce à GigaPower 1000 Mbit/s et Stellar WiFi, le tout pour 49,99 ? par mois seulement et cela n'est possible que grâce à notre partenariat avec Plume. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Melita pour lancer Plume à Malte », a dit Fahri Diner, cofondateur et PDG de Plume. « Le nombre d'appareils domestiques intelligents connaissant une croissance exponentielle, les abonnés souhaitent non seulement bénéficier de la meilleure expérience utilisateur sur chacun de leurs appareils, mais aussi de services personnalisés tels que l'accès de leurs invités, le contrôle parental avancé et la sécurité. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/800906/Melita_Logo.jpg

