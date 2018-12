Nouveau Monde Graphite annonce la clôture d'un financement par prêt d'un montant de 4 655 000$ ainsi que l'octroi de subventions d'un montant de 1 188 225$





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. (la « Société » ou «NMG») (Bourse de croissance TSX : NOU) (OTCQX : NMGRF) (Francfort : NM9) annonce qu'elle a clôturé un financement de 4 665 000$ avec Investissement Québec via quatre offres de prêt dont la première tranche d'un montant de 3 361 788$ a été déboursée alors que la seconde tranche pourra être déboursée durant l'année 2019 et ce, en fonction des besoins de liquidité de NMG, le tout sujet à la réalisation des conditions contenues aux offres de prêt.



Deux des offres de prêt sont d'un montant total de 943 000$, lequel montant porte intérêt au taux préférentiel actuellement de 3.95%, majoré de 2.3%. Les intérêts seront payés sur une base mensuelle pendant la durée du terme alors que le remboursement du capital s'effectuera à l'échéance du terme soit le 30 juin 2019. Les deux autres offres de prêt sont d'un montant total de 3 722 000$, lequel montant porte intérêt au taux préférentiel actuellement de 3.95%, majoré de 2.43%. Les intérêts seront payés sur une base mensuelle pendant la durée du terme alors que le remboursement du capital s'effectuera à l'échéance du terme soit le 30 juin 2020. Afin de garantir ses obligations au terme des offres de prêt, NMG a consenti des hypothèques de premier rang d'un montant total de 4 665 000$, grevant l'universalité de ses créances et comptes à recevoir présents et futurs.

Durant l'année 2018, NMG a signé des ententes de subvention provenant de divers paliers gouvernementaux pour une somme totale de 1 188 225$. En vertu de ces ententes, NMG a reçu à ce jour une somme de 79 940$ et NMG prévoit recevoir le restant des sommes durant l'année 2019.

« L'aide financière gouvernementale est un outil important pour encourager le développement et l'innovation et nous sommes privilégiés que nos gouvernements reconnaissent l'importance de soutenir les entreprises d'ici. Nous sommes heureux que nos partenaires aient à coeur, tout comme nous, l'innovation dans le développement de notre projet Matawinie. » mentionne Éric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. NMG opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoie la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, NMG planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de NMG, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de NMG bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

Pour plus d'information :

Eric Desaulniers Tristan C. Menard Président et chef de la direction Vice-président exécutif, Marchés des capitaux Tél: +1 (819) 923-0333 Tél: +1 (514) 296-6339 www.nouveaumonde.ca

