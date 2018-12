Bombardier célèbre l'entrée en service de l'avion d'affaires Global 7500, fleuron de l'industrie





Un vol en douceur emblématique, quatre véritables zones habitables et la plus grande autonomie, le tout combiné afin d'offrir une performance et un confort inégalés à bord de l'avion Global 7500

L'avion Global 7500 promet de révolutionner le marché et de métamorphoser le paysage de l'aviation d'affaires

La livraison de l'avion Global 7500 a eu lieu au Centre de finition Laurent-Beaudoin de Bombardier, nouvellement rebaptisé, un établissement de pointe qui combine à la perfection le savoir-faire avec l'ingéniosité et les tendances design de l'heure

L'avion entre en service dans la foulée de l'une des plus efficaces campagnes de validation par essais en vol dans l'industrie pour un avion d'affaires entièrement nouveau

Cette célébration représente une réalisation majeure de Bombardier et de ses milliers d'employés qui ont travaillé à ce programme

MONTRÉAL, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a célébré l'entrée en service de son avion d'affaires Global 7500 de premier ordre par un événement spécial au Centre de finition Laurent-Beaudoin, récemment rebaptisé, en présence d'invités choisis parmi ses clients, ses fournisseurs et des représentants de l'industrie.

« Fierté et enthousiasme sont de profonds euphémismes lorsqu'il est question de l'entrée en service de notre avion phare, le Global 7500 », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Avions d'affaires. « Cet avion révolutionnaire est la passerelle vers la transformation du paysage de l'aviation d'affaires et un très brillant avenir. Aucun autre avion n'est comparable au Global 7500; cette réalisation témoigne de l'engagement de Bombardier à livrer des avions novateurs et très performants et à fournir aux clients la meilleure expérience d'avion d'affaires au monde. »

Durant tout le programme d'essais en vol, l'avion Global 7500 a prouvé son aptitude à repousser les frontières du voyage d'affaires en dépassant ses engagements initiaux en matière de performance. Outre son autonomie inégalée de 7 700 milles marins, l'avion Global 7500 a dépassé ses engagements en matière de performances de décollage et d'atterrissage, affichant une nouvelle distance de décollage publiée de 5 800 pieds (1 768 mètres) ? près de 500 pieds (152 mètres) plus courts que son plus proche, et plus petit, avion concurrent. L'avion a également atteint Mach 0,995 seulement cinq mois après le début du programme d'essais en vol, une autre marque sans précédent dans un tel programme.

« Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la rigueur et l'excellence de notre programme d'avion Global 7500, de la table à dessin à l'entrée en service », a affirmé Michel Ouellette, vice-président principal de la Gestion des programmes et de l'Ingénierie de Bombardier Avions d'affaires. « C'est un moment historique pour Bombardier et les milliers d'employés dévoués qui se présentaient chaque jour avec une attitude sans compromis. Aujourd'hui, l'équipe de calibre mondial, hautement qualifiée, du Centre finition Laurent-Beaudoin poursuit la tradition de livraison d'avions révolutionnaires à cabine spacieuse à Montréal, tout comme l'avion Global Express à l'origine, il y a 20 ans. »

L'avion Global 7500 procure le vol en douceur emblématique de Bombardier et de grandes dimensions uniques parmi les avions d'affaires. Avec son intérieur sur mesure de premier ordre, comprenant une cuisine pleine grandeur et quatre véritables zones habitables, l'avion Global 7500 offre l'expérience en vol ultime. Établissant la norme d'un intérieur de cabine exceptionnel, l'avion Global 7500 présente les commodités les plus novatrices, telles que le fauteuil Nuage breveté de Bombardier, méticuleusement conçu pour un confort maximal et le système de gestion cabine révolutionnaire nice Touch, une nouvelle façon de se connecter avec la cabine de l'avion Global 7500 par le cadran tactile Touch de Bombardier, doté de la première application d'affichage à DELO dans l'aviation d'affaires.

