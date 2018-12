Le FPI PRO annonce la clôture de l'acquisition d'immeubles destinés à l'industrie légère d'une valeur de 15,4 millions de dollars et présente une mise à jour de fin d'exercice





MONTRÉAL, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSXV : PRV.UN) est heureux de déclarer qu'il a conclu l'acquisition annoncée antérieurement de deux immeubles destinés à l'industrie légère dans le sud-ouest de l'Ontario en contrepartie de 15,38 millions de dollars.

Les deux immeubles industriels sont situés stratégiquement juste à l'ouest de Cambridge et à Hamilton, régions faisant partie du Golden Horseshoe de l'Ontario. Ils sont tous deux situés le long d'importantes voies de transport. Les bâtiments, qui ont été acquis auprès d'un seul vendeur, présentent une superficie locative brute totalisant environ 202 000 pieds carrés et sont loués intégralement à des locataires de grande qualité aux termes de baux d'une durée moyenne pondérée de 7,1 années.

Le prix d'achat de 15,4 millions de dollars a été financé au moyen de la prise en charge des prêts hypothécaires existants de 8,4 millions de dollars portant intérêt à un taux moyen pondéré de 3,15 %. Le solde du prix d'achat a été réglé au moyen des fonds en caisse et des marges de crédit existantes.

L'ajout des immeubles au portefeuille du FPI accroît l'exposition du FPI PRO au secteur immobilier industriel, la faisant passer de 24,9 % auparavant à 27,1 %. En outre, les acquisitions accroissent l'exposition du FPI au marché de l'Ontario, qui passe de 16,4 % à 19,6 % du portefeuille.

1035 Industrial Road, Ayr (Ontario)

Construit en 1990, le 1035 Indusrial Road est situé à Ayr, à l'ouest de Cambridge, en Ontario, le long de l'autoroute 401, ce qui procure un accès direct aux principaux marchés de l'Ontario et à ceux de l'État de New York et du Michigan, aux États?Unis.

Cet immeuble industriel à locataire unique, situé sur un terrain de huit acres, offre une superficie locative brute de 156 318 pieds carrés. D'une hauteur libre de 23 pieds, il est doté de 21 quais de chargement.

63 Innovation Drive, Waterdown (Ontario)

L'Innovation Drive, immeuble industriel à locataire unique de grande qualité construit en 2001, offre une superficie locative brute totalise 45 879 pieds carrés et une hauteur libre de 24 pieds. Il est situé sur un terrain de 2,78 acres.

Le 63 Innovation Drive est situé tout près de l'autoroute 6 et de l'autoroute 403, qui procurent toutes deux un accès rapide aux marchés régionaux, y compris Toronto et Hamilton, et à d'autres marchés du sud de l'Ontario, ainsi qu'aux marchés de l'État de New York, aux États?Unis.

2018 : une année de transformation

« Les fiduciaires et la direction du FPI PRO aimeraient souhaiter une joyeuse période des fêtes aux porteurs de parts et aux parties prenantes de notre FPI, a déclaré James W. Beckerleg, président et chef de la direction. Nous sommes extrêmement fiers de nos réalisations en 2018 qui, à notre avis, a constitué notre meilleure année à ce jour.

« En tout juste un peu plus de cinq ans, le FPI PRO a connu une croissance permettant d'en arriver à un actif de plus de 500 millions de dollars composé de 84 immeubles réunis au sein d'un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié. L'année 2018 a été marquée par d'importantes réalisations. Nous avons accru notre diversification géographique grâce à notre arrivée dans deux grandes villes canadiennes, soit Winnipeg et Ottawa, et nous avons accru notre exposition au secteur industriel grâce à d'importantes acquisitions à Winnipeg, dans le sud-ouest de l'Ontario et dans la grande région de Montréal.

« Notre portefeuille n'a jamais été aussi vigoureux. Grâce à des taux d'occupation supérieurs à 98 % et au renouvellement de 97 % des baux qui sont arrivés à échéance en 2018, le FPI PRO a solidifié son portefeuille d'immeubles et de locataires de qualité qui procure des flux de trésorerie constants et prévisibles pour le FPI. Des pourparlers sont entamés en vue du renouvellement des baux qui viennent à échéance en 2019.

« En 2018, nous avons conclu deux financements par actions totalisant 69,1 millions de dollars et nous avons maintenant affecté la totalité de ces fonds.

« Au cours de l'année, nous avons fait de grands pas vers le rapatriement de la gestion des actifs et des immeubles à l'interne. D'abord, nous avons acquis et intégré les actifs de Compass Commercial Realty Inc. et nous avons rapatrié à l'interne la gestion d'une grande partie de nos immeubles. À la fin de l'année, nous aurons franchi le seuil d'actifs nous permettant d'assurer la gestion des actifs à l'interne, soit un projet stratégiquement important qui devrait permettre d'accroître la valeur pour les porteurs de parts.

« Nous sommes très fiers de notre réussite en 2018 et, en fait, depuis que nous avons fondé le FPI PRO en 2013. Nous entrevoyons 2019 avec enthousiasme grâce une assise solide. Sur le plan de l'exploitation, nous nous attendons à achever le projet de rapatriement de la gestion des actifs au cours des premiers mois de l'année. Sur le plan financier, nos ratios de versement devraient diminuer et, surtout en raison des faibles augmentations de loyer et de la réduction du nombre de locaux inoccupés, nous nous attendons à enregistrer une croissance par part du montant net du résultat global, du résultat d'exploitation net[1]) et des flux de trésorerie d'exploitation ajustés1). De l'autre côté du bilan, seule une petite somme de notre dette à long terme doit être remboursée en 2019.

« Nous remercions tous ceux qui ont contribué à notre réussite chez FPI PRO », a conclu M. Beckerleg.

FPI PRO a également entamé le processus de passage à la Bourse de Toronto (la « TSX »), qui doit faire l'objet de l'approbation de la TSX conformément à ses exigences d'inscription initiales. La TSX n'a pas approuvé sous condition le passage du FPI à la TSX et rien ne garantit que la TSX l'approuvera.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 aux fins de la détention en propriété d'un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires de partout au Canada.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, le FPI PRO communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont les flux de trésorerie d'exploitation ajustés et le résultat d'exploitation net. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI.

Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, qui est affiché sur SEDAR à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux?ci.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à l'incidence de l'acquisition sur les résultats et le rendement financier du FPI, à l'état de la demande du FPI de passer à la TSX, à l'intention du FPI de réaliser le rapatriement de sa fonction de gestion des actifs à l'interne, à l'échéancier de ce rapatriement et au rendement financier futur du FPI. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d'endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et à accroître la valeur de son actif, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont expressément donnés sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle du FPI PRO, qui peut être consultée sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.

____________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

