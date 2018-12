Le gouvernement du Canada réalise un important investissement en Colombie-Britannique grâce au Fonds pour la restauration côtière instauré dans le cadre du Plan de protection des océans





STEVESTON, BC, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Pour le gouvernement du Canada, rendre nos océans et nos côtes plus sécuritaires, plus propres et plus sains pour tous les Canadiens et les générations futures est une priorité absolue.

La députée de Delta, l'honorable Carla Qualtrough, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que Canards Illimités Canada réalisera un projet dans le cadre du Fonds pour la restauration côtière, visant à restaurer les habitats côtiers dans l'estuaire du fleuve Fraser en Colombie-Britannique.

Ce projet améliorera l'accès des poissons à l'habitat des marais littoraux dans le bras sud du fleuve Fraser. En collaboration avec la Raincoast Conservation Foundation, Canards Illimités Canada modifiera les digues marines existantes et l'infrastructure de lutte contre les inondations, qui nuisent actuellement à la capacité de la zone à fournir un habitat aux poissons. Ces mesures appuieront le saumon quinnat juvénile au début de sa migration vers la mer, afin d'améliorer sa survie en mer et de contribuer à la reconstitution des populations de saumon du Pacifique. Grâce au Plan de protection des océans du gouvernement du Canada, Canards Illimités Canada recevra plus de 2 millions de dollars sur quatre ans pour mettre en oeuvre ce projet.

En mai 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le Fonds pour la restauration côtière de 75 millions de dollars pour aider à réhabiliter certains de nos littoraux les plus vulnérables et à protéger la vie aquatique et les écosystèmes marins. Le Fonds pour la restauration côtière soutient les projets visant des habitats en meilleure santé pour les poissons sur l'ensemble des côtes du Canada, accordant une préférence aux projets pluriannuels et auxquels prennent part un large éventail de partenaires, incluant des groupes autochtones.

Lancé en novembre 2016, le Plan de protection des océans, de 1,5 milliard de dollars et d'une durée de cinq ans, est le plus important investissement jamais effectué pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a investi dans des centaines de projets qui renforcent notre système de sécurité maritime et protègent plus que jamais nos milieux côtiers et nos espèces marines. Basés sur les dernières avancées scientifiques et technologiques, les partenariats et la collaboration autochtones, ces projets nous rapprochent d'océans plus sains, plus propres et plus sécuritaires.

Le plus récent appel de propositions public du Fonds pour la restauration côtière a été lancé le 1er novembre 2018 et présente une approche plus ciblée à l'égard des 13,6 millions de dollars restants du programme. Cet appel de propositions est axé sur :

les domaines prioritaires régionaux qui ont la plus grande valeur d'un point de vue stratégique

l'établissement de priorités des activités régionales qui sont les plus avantageuses pour lutter contre des menaces précises pesant sur les écosystèmes côtiers

la réduction de la taille des projets et du financement afin d'appuyer davantage d'initiatives

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Fonds pour la restauration côtière à l'adresse suivante : http://dfo-mpo.gc.ca/oceans/crf-frc/index-fra.html.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger nos côtes. C'est pourquoi nous mettons en oeuvre notre Plan de protection des océans, qui nous permet de travailler ensemble pour nous assurer que nos océans et nos côtes soient plus sécuritaires, plus propres et en meilleure santé. Le Fonds pour la restauration côtière de 75 millions de dollars offre la possibilité de lutter contre les menaces qui pèsent sur nos océans et les régions côtières. Je me réjouis que notre collaboration avec Canards Illimités Canada permette d'assurer, pour les générations futures des habitats côtiers sains et florissants dans l'estuaire du fleuve Fraser en Colombie-Britannique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Investir dans des projets qui permettent à nos littoraux d'être plus durables est ce que veulent les Canadiens, et c'est de cela que notre environnement et nos espèces marines ont besoin. Je suis fière de voir ces fonds venir en Colombie-Britannique grâce au Fonds pour la restauration côtière, à un endroit où ils permettront d'améliorer la protection et la restauration des habitats côtiers pour les espèces marines, d'importance cruciale pour la région, que ce soit le saumon sauvage du Pacifique ou encore l'épaulard résident du Sud. »

L'honorable Carla Qualtrough, députée de Delta

« Constituant le plus vaste estuaire des côtes de la C.-B., le fleuve Fraser est crucial aux populations de saumon, de sauvagine et d'oiseaux de rivage, tous d'importance internationale. Cela donne une fondation pour les moyens de subsistance économiques, sociaux et culturels des gens de Vancouver, de la côte de la C.-B., et du bassin du fleuve Fraser. D'importants investissements comme ceux-là consentis grâce au Fonds pour la restauration côtière vont améliorer de manière incroyable la santé de l'estuaire du fleuve Fraser et aider à préserver sa biodiversité pour les années à venir. »

Karla Guyn, présidente-directrice générale, Canards Illimités Canada

Faits en bref

Ce projet permettra d'évaluer les méthodes de lutte contre les plantes envahissantes qui nuisent à l'habitat du poisson dans l'estuaire du fleuve Fraser.

Les travaux de restauration visent à rétablir l'habitat du marais qui est actuellement déséquilibré derrière les digues du bras sud des marais.

Les infrastructures de contrôle de l'eau sur les îles Gunn et Rose Kirkland seront modernisées.

