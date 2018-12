Avis aux médias - Le ministre Goodale tiendra un point de presse





OTTAWA, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à rejoindre l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une conférence de presse.

Après son allocution, le ministre Goodale répondra aux questions des médias.

Date

Le jeudi 20 décembre 2018

Heure

15 h 30 (HNC)

Endroit

Bureau Régional des Ministres

2103, Avenue 11, Suite 1200

Regina (Saskatchewan)

On demande aux médias d'être présent au plus tard à 15 h 15 (HNC). Les médias devront s'enregistrer et présenter une carte de presse valide et une autre pièce d'identité. La pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

