LiveWell Canada accueille favorablement la légalisation du chanvre aux États-Unis





Elle milite en faveur de la sensibilisation au CBD et de l'intégrité des produits

OTTAWA, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - LiveWell Canada Inc. (« LiveWell » ou la « Société ») (CSE: LVWL) accueille favorablement l'adoption de la U.S. Agriculture Improvement Act et la fin de décennies d'interdiction du chanvre et d'idées fausses sur le CBD dérivé du chanvre et autres cannabinoïdes dérivés du chanvre.

Aujourd'hui, le président des États-Unis, Donald Trump, a entériné l'Agriculture Improvement Act, aussi appelé 2018 Farm Bill. Adopté par le Congrès américain plus tôt ce mois-ci, ce projet de loi prévoit la légalisation du chanvre et son retrait de la loi sur les substances réglementées (LSR). Le CBD et d'autres cannabinoïdes issus du chanvre seront également retirés de la LSR. Par conséquent, des commentateurs juridiques ont indiqué que le chanvre ou les produits à base de CBD dérivés du chanvre ne seraient plus du ressort de la Drug Enforcement Administration.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis continuera de superviser les produits comestibles et topiques à base de chanvre et n'a toujours pas exprimé son point de vue par des déclarations contraignantes. Lors d'une allocution récente (en anglais seulement), Scott Gottlieb, commissaire de la FDA, a indiqué que l'organisme deviendrait plus sévère en matière de surveillance des « mauvais joueurs » dans le marché plus vaste, de 40 milliards de dollars US, des compléments alimentaires. Les joueurs visés sont ceux qui font des allégations illégales ou non prouvées et dont les procédés de fabrication ou les ingrédients ne respectent pas les normes de qualité.

En tant que société en sciences de la vie oeuvrant dans le secteur du CBD, LiveWell accueille favorablement une plus grande clarté dans le secteur et elle a espoir que la FDA reconnaît les avantages pour la santé et le bien-être du CBD dérivé du chanvre et des autres cannabinoïdes dérivés du chanvre, soit leur sûreté et le fait qu'ils n'entraînent pas de dépendance. L'Organisation mondiale de la Santé a recommandé la déréglementation du CBD en tant que substance réglementée dans ses 194 états membres.

« Un contexte marqué par la légalisation et une plus grande ouverture "lèvera le voile" sur le secteur du CBD. Cela permettra non seulement de mieux sensibiliser les consommateurs et de réfuter certains des mythes et des idées fausses concernant le CBD, mais également de hausser la barre dans le secteur en matière de qualité, d'intégrité et d'étiquetage des produits », a déclaré David Rendimonti, président et chef de la direction de LiveWell Canada.

Comme elle l'a annoncé récemment (en anglais seulement), LiveWell a conclu une entente définitive visant l'acquisition d'Acenzia Inc., une entreprise de premier plan qui met au point et fabrique des produits et compléments de santé naturels à Tecumseh, en Ontario. L'acquisition s'inscrit dans le cadre de l'importance que LiveWell accorde aux produits de qualité et aux résultats fonctionnels.

Combinant la science et des procédés de fabrication avancés, Acenzia est une société innovatrice sur le plan de la mise au point rapide de produits et des produits thérapeutiques spécifiques à des problèmes de santé particuliers. Ces capacités feront progresser la recherche de LiveWell en matière d'incidence du CBD et d'autres cannabinoïdes sur la santé et accéléreront la mise au point de produits à base de CBD par la Société.

À propos du CBD de chanvre

Le CBD, forme brève de cannabidiol, est le cannabinoïde non psychotrope. Le CBD peut être extrait du chanvre ainsi que du cannabis. Mais le CBD dérivé du chanvre est plus économique à produire et fait face à moins de restrictions légales à l'échelle internationale que le cannabis. Ceci est dû au fait qu'il contient peu de THC, l'ingrédient qui cause l'état d'euphorie.

Il existe trois différentes souches de cannabis --le Cannabis sativa L., le Cannabis indica et le Cannabis ruderalis. Des années de culture spécialisée du Cannabis sativa L. a produit deux sous-types de la souche : le cannabis thérapeutique (la marijuana) et le chanvre industriel. Les deux plantes diffèrent pour ce qui est de l'apparence et du contenu en cannabinoïdes. Le chanvre ne contient notamment qu'un montant infime du THC retrouvé dans le cannabis thérapeutique.

L'adoption du projet de loi sur le cannabis légalise tous les produits dérivés du chanvre industriel, y compris le CBD dans la mesure où leur teneur en THC ne dépasse pas 0,3 pour cent.

Le CBD est couramment utilisé pour combattre l'anxiété, les douleurs et l'insomnie. Dans un rapport récemment compilé sur le CBD, les chercheurs de LiveWell ont constaté que 43 % des utilisateurs de CBD dérivé du chanvre ont remplacé d'autres produits par du CBD, alors que 72 % des utilisateurs de CBD ont déclaré que le CBD est plus efficace que des traitements de rechange.

LiveWell

LiveWell est une société canadienne novatrice dans le secteur du chanvre et du cannabis dont les activités sont axées sur la recherche avancée sur le CBD et d'autres cannabinoïdes, ainsi que sur l'élaboration, la commercialisation et la distribution de produits de consommation dans le domaine de la santé et du bien-être.

Comme annoncé le 3 décembre 2018, LiveWell a signé une lettre d'entente visant une fusion avec Vitality CBD Natural Health Products Inc. (la « Fusion »), une des plus importantes exploitations de culture et d'extraction de chanvre industriel en Amérique du Nord, avec une récolte d'approximativement 20 000 acres en 2018. La fusion réunira les actifs américains et canadiens pour créer une des premières sociétés de CBD totalement intégrée comprenant : une capacité de production de l'isolat de CBD pouvant atteindre 3 000 kg par jour d'ici la moitié de l'année 2019; des installations pour la recherche, le développement de produit et la fabrication de plantes GM; des ventes internationales et des réseaux de distribution; et une direction expérimentée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.livewellcorp.com/fr/.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.livewellcorp.com/fr/.

