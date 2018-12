Un nouveau complexe sportif doté d'un aréna permettra aux résidents de West Hants de pratiquer des activités récréatives pendant toute l'année





WINDSOR, NS, le 20 déc. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures récréatives aident les gens dans les collectivités à se rassembler et à demeurer actifs. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que les infrastructures récréatives jouent un rôle essentiel pour appuyer des collectivités dynamiques, tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor et député de Kings-Hants, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse, et Abraham Zebian, préfet de la municipalité du district de West Hants, ont annoncé un financement conjoint de plus de 11 millions de dollars pour la construction de l'aréna et du terrain de soccer de West Hants.

Le gouvernement du Canada alloue une contribution de plus de 4,4 millions de dollars dans le cadre de ce projet, et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue une contribution de plus de 3,6 millions de dollars. La municipalité du district de West Hants fournira le reste du financement pour le projet.

Le complexe de l'aréna et du terrain de soccer de West Hants est une installation récréative de 75 000 pieds carrés qui comprendra une patinoire intérieure, un terrain de soccer intérieur et une piste de marche. Situé près du centre-ville de Windsor, des restaurants et des commerces de vente au détail, le nouveau complexe sportif appuiera les débouchés économiques et les possibilités d'emploi dans la région, tout en offrant aux résidents et aux visiteurs un espace moderne qui leur permettra de demeurer actifs et de prendre part à des activités sociales tout au long de l'année.

« Le complexe de l'aréna et du terrain de soccer de West Hants sera bien plus qu'une nouvelle installation récréative. Le complexe honorera la communauté connue comme le lieu d'origine du hockey, offrira aux citoyens de tous âges les espaces requis pour participer à des activités récréatives essentielles à une vie saine, et servira de moteur de croissance économique. Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, ce qui comprend le financement alloué aux projets visant les sports et les loisirs, comme celui-ci, favorisent la croissance de la classe moyenne et permettent de garantir que nos collectivités demeurent parmi les meilleurs endroits au monde pour vivre, travaille et fonder une famille. »

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor et député de Kings-Hants, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La participation à des activités sportives et récréatives améliore à coup sûr notre qualité de vie et notre santé. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse est ravi d'appuyer cette nouvelle installation qui jouera un rôle important pour faire en sorte que nos collectivités demeurent fortes et dynamiques. »

L'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse

« À la municipalité du district de West Hants, nous sommes très emballés et nous remercions le gouvernement fédéral pour l'approbation du financement du complexe sportif de West Hants, qui sera construit dans le lieu d'origine du hockey. Ce nouveau complexe changera réellement la donne dans le comté de Hants. Nous remercions le gouvernement du Canada, qui a reconnu l'importance du projet, ainsi que le député Scott Brison pour son soutien continu envers le comté de Hants. Il s'agit d'une journée vraiment extraordinaire qui passera à l'histoire dans le comté de Hants. »

Abraham Zebian, préfet de la municipalité du district de West Hants

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuieront les infrastructures sociales dans les collectivités du Canada .

. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial sur deux ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

