Offre finale et globale de la Ville de Montréal aux professionnels généraux

MONTRÉAL, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Suite au blitz de négociations avec le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM), la Ville de Montréal a déposé une offre globale et finale le 17 décembre 2018. Cette offre fait suite à près de cinq années de négociations.

Lors des négociations, la Ville de Montréal a toujours été guidée par le principe d'équité envers ses employés, et ce, en respect avec les ententes convenues avec d'autres groupes d'employés, depuis plus de deux ans, et des efforts qu'ils ont consentis.

L'offre de la Ville tient compte de la capacité de payer des Montréalais, s'inscrit dans son cadre financier et respecte l'équité interne avec les autres groupes d'employés.

L'offre globale et finale de la Ville a été rejetée par les membres présents à l'assemblée générale. La Ville de Montréal prend acte du résultat du vote et attend de recevoir les explications du syndicat quant aux motivations ayant mené au rejet de cette offre.

