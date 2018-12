Statistiques mensuelles de l'IFIC ? Novembre 2018





TORONTO, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds communs de placement pour novembre 2018.



L'actif combiné du secteur canadien des fonds communs de placement a totalisé 1,47 mille milliards de dollars. L'actif a augmenté de 15,5 milliards de dollars, ou de 1,1 %, comparativement à octobre 2018.

Le secteur des fonds communs de placement a inscrit des rachats nets de 2,4 milliards de dollars et, depuis le début de l'année, des ventes nettes de 8,0 milliards de dollars.

Faits saillants des ventes :

Les rachats nets de fonds à long terme se sont établis à 2,8 milliards de dollars en novembre, et les ventes nettes générées depuis le début de l'année sont de à 6,4 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, les ventes nettes de fonds à long terme ont été inférieures de 85,3 % à celles de la période correspondante de 2017.

Les rachats nets de fonds équilibrés ont atteint 1,5 milliard de dollars en novembre et les ventes nettes enregistrées depuis le début de l'année se sont chiffrées à 3,9 milliards de dollars. Les ventes nettes de fonds équilibrés depuis le début de l'année ont accusé une baisse de 83,3 % par rapport à la période comparable de 2017.

Les rachats nets de fonds d'actions ont été de 530 millions de dollars en novembre et les ventes nettes cumulatives de l'année ont atteint 2,6 milliards de dollars. Les ventes nettes de fonds d'actions depuis le début de l'année ont été inférieures de 62,8 % à celles de la période correspondante de 2017.

Les rachats nets de fonds d'obligations se sont chiffrés à 1,2 milliard de dollars en novembre, et les rachats nets réalisées depuis le début de l'année se sont élevées à 3,9 milliards de dollars. Les ventes nettes de fonds d'obligations depuis le début de l'année ont été inférieures de 137,2 % à celles de 2017 pendant la période comparable.

Les ventes nettes de fonds du marché monétaire se sont établies à 375 millions de dollars en novembre et les ventes nettes générées depuis le début de l'année ont été de 1,6 milliard de dollars. Depuis le début de l'année, les ventes nettes de fonds du marché monétaire ont enregistré une hausse de 402 % par rapport à celles de la période correspondante de 2017.

Ventes nettes (en millions de dollars)

Catégorie d'actif



Novembre 2018



Octobre

2018 Novembre 2017



Cumul de

2018 Cumul de

2017 Fonds à long terme Équilibrés* -1 474 -1 751 1 309 3 929 23 553 Actions -530 -1 237 750 2 558 6 869 Obligations -1 242 -1 911 -609 -3 895 10 467 Spécialisés 457 917 198 3 786 2 390 Total des fonds à long terme -2 789 -3 981 1 648 6 379 43 279 Total des fonds du marché monétaire 375 402 79 1 598 -528 Total du secteur -2 414 -3 579 1 727 7 977 42 751

Actif net (en milliards de dollars)

Catégorie d'actif



Novembre 2018



Octobre

2018 Novembre 2017



Décembre 2017



Fonds à long terme Équilibrés* 759,1 751,8 769,2 766,1 Actions 488,6 480,5 487,1 484,3 Obligations 182,5 183,4 189,1 187,7 Spécialisés 18,4 17,8 14,5 14,7 Total des fonds à long terme 1 448,6 1 433,5 1 459,8 1 452,8 Total des fonds du marché monétaire 26,3 25,9 24,0 24,2 Total du secteur 1 474,9 1 459,4 1 483,8 1 477,1

* Les fonds équilibrés comprennent les fonds qui investissent dans une combinaison d'actions et d'obligations de même que les fonds qui investissent dans une combinaison de fonds indépendants individuels.

L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais ne peut garantir, déclarer ni affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. L'organisme est fier de servir le secteur des fonds d'investissement au Canada et ses investisseurs depuis plus de 50 ans. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, allez au www.ific.ca .

